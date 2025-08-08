Rendkívüli

Magyarországon találkozhat Trump és Putyin?

Németországsorozássorkatonaság

Kötelező sorozásra készül a német kormány, a fiatalok kétségbeestek

Nagy vitákat váltott ki a Boris Pistorius német védelmi miniszter által készített törvényjavaslat, amely a hadsereg önkéntes és hivatásos állományi létszámát is radikálisan megnövelné. Nyugtalanító, hogy lehetőségként szerepel benne az általános hadkötelezettségre való gyors visszaállás is. Szerepel benne a fenyegető mondat is: ha nem sikerül önkéntesekkel feltölteni a hadsereget, jön a kötelező sorozás – hívja fel rá a figyelmet az Ellenpont.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2025. 08. 08. 12:44
Illusztráció Fotó: MATTHIAS BALK Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Ellenpont emlékeztet: Németország hatalmas fegyverkezésbe kezdett, a jövő évi költségvetési törvény tervezetében 32 százalékkal növelné a honvédelemre szánt kiadásokat. A hírek szerint 2029-re a német büdzsé 3,5 százalékát is elérheti a honvédelemre szánt összeg.

22 July 2025, Berlin: Bundeswehr soldiers march during a military ceremony in front of Bellevue Palace in Berlin. The occasion is the accreditation of new ambassadors. The uniformed soldiers wear gray service uniforms with a green beret, white belt and carry rifles over their shoulders. Photo: Malin Wunderlich/dpa (Photo by Malin Wunderlich / dpa Picture-Alliance via AFP)
Jöhet a kötelező sorozás a németeknél?
(Fotó: DPA)

Néhány napja Tomahawk manőverező robotrepülőgépek megvásárlását is kezdeményezték az USA-tól. De arról is cikkeztek, hogy az Ukrajnának adott Patriot rendszerek helyett újakat kíván Németország vásárolni.

Emellett a haderő radikális bővítését is tervezik 

egy új törvényjavaslatban, évi 40 ezer önkéntest szeretnének, a terv szerint a jelenlegi 182 ezerről 260 ezerre kellene növelni a hivatásos hadsereg létszámát 2035-re.

Aggasztó jövőképet fest az a passzusa a javaslatnak, amely szerint 

2028-tól, amikor elegendő kapacitás épül ki, minden 18 éves férfinak kötelező egészségügyi vizsgálaton is részt kell vennie, hogy a hatóságok átfogó képet kaphassanak a rendelkezésre álló személyzetről, akik egy totális háború esetén harcolni tudnának.

Az Ellenpont teljes elemzését IDE KATTINTVA olvashatja. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksör

Az évszázad merénylete

„Az egyiket öklön vágtam az arcommal, a másikat meg térden az orrommal.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.