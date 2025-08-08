Kötelező sorozásra készül a német kormány, a fiatalok kétségbeestek

Az Ellenpont emlékeztet: Németország hatalmas fegyverkezésbe kezdett, a jövő évi költségvetési törvény tervezetében 32 százalékkal növelné a honvédelemre szánt kiadásokat. A hírek szerint 2029-re a német büdzsé 3,5 százalékát is elérheti a honvédelemre szánt összeg.

Jöhet a kötelező sorozás a németeknél?

(Fotó: DPA)

Néhány napja Tomahawk manőverező robotrepülőgépek megvásárlását is kezdeményezték az USA-tól. De arról is cikkeztek, hogy az Ukrajnának adott Patriot rendszerek helyett újakat kíván Németország vásárolni.

Emellett a haderő radikális bővítését is tervezik

egy új törvényjavaslatban, évi 40 ezer önkéntest szeretnének, a terv szerint a jelenlegi 182 ezerről 260 ezerre kellene növelni a hivatásos hadsereg létszámát 2035-re.

Aggasztó jövőképet fest az a passzusa a javaslatnak, amely szerint

2028-tól, amikor elegendő kapacitás épül ki, minden 18 éves férfinak kötelező egészségügyi vizsgálaton is részt kell vennie, hogy a hatóságok átfogó képet kaphassanak a rendelkezésre álló személyzetről, akik egy totális háború esetén harcolni tudnának.

