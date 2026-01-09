Egyesült ÁllamokKolumbiaFehér HázTrump

Trump találkozót jelentett be Kolumbia elnökével

Donald Trump a Truth Socialön közölte, hogy február első hetében a Fehér Házban fogadja Gustavo Petro kolumbiai elnököt, ugyanakkor világossá tette: az Egyesült Államok nem tűri tovább a kokain és más kábítószerek beáramlását. A bejelentés éles kontrasztban áll Trump korábbi, Kolumbiát és vezetését bíráló nyilatkozataival.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 23:04
Donald Trump amerikai elnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Várom a találkozót Gustavo Petróval, Kolumbia elnökével a Fehér Házban, február első hetében. Biztos vagyok benne, hogy ez Kolumbia és az Egyesült Államok számára is nagyon jól fog alakulni, ugyanakkor a kokaint és más kábítószereket meg kell állítani, hogy ne jussanak be az Egyesült Államokba. Köszönöm a figyelmet ebben az ügyben! Donald J. Trump elnök” – írta a Truth Socialön Trump.

Donald Trump amerikai elnök
Donald Trump amerikai elnök Fotó: AFP

Nagy előrelépés ez azután, hogy Donald Trump az elnöki különgépen arról beszélt újságíróknak egy nappal Nicolás Maduro venezuelai elnök őrizetbe vétele után, hogy „Kolumbia is nagyon beteg (hely), egy olyan beteg ember irányítja, aki szeret kokaint gyártani és azt az Egyesült Államokban eladni, de ezt nem fogja már nagyon sokáig csinálni”. 

Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok végrehajtana-e katonai akciót Kolumbia ellen, az amerikai elnök azt felelte: „nekem tetszik az ötlet”.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekvilágháború

Berlin 80 éve és ma

Bayer Zsolt avatarja

Ma muszlimok tömege imádja Allahot ugyanott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu