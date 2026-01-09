Trump találkozót jelentett be Kolumbia elnökével

„Várom a találkozót Gustavo Petróval, Kolumbia elnökével a Fehér Házban, február első hetében. Biztos vagyok benne, hogy ez Kolumbia és az Egyesült Államok számára is nagyon jól fog alakulni, ugyanakkor a kokaint és más kábítószereket meg kell állítani, hogy ne jussanak be az Egyesült Államokba. Köszönöm a figyelmet ebben az ügyben! Donald J. Trump elnök” – írta a Truth Socialön Trump.

Donald Trump amerikai elnök Fotó: AFP

Nagy előrelépés ez azután, hogy Donald Trump az elnöki különgépen arról beszélt újságíróknak egy nappal Nicolás Maduro venezuelai elnök őrizetbe vétele után, hogy „Kolumbia is nagyon beteg (hely), egy olyan beteg ember irányítja, aki szeret kokaint gyártani és azt az Egyesült Államokban eladni, de ezt nem fogja már nagyon sokáig csinálni”.