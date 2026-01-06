Rendkívüli

Meghalt Tarr Béla

„Nekem tetszik az ötlet” – Trump szavai vihart kavartak Latin-Amerikában

Illegitimnek minősítette a kolumbiai elnök, hogy Donald Trump amerikai elnök megfenyegette a hazáját, és határozott választ helyezett kilátásba arra az esetre, ha az amerikai erők őt is őrizetbe akarnák venni a venezuelaihoz hasonlóan. Fogadkozott, hogy szükség esetén ő maga is fegyvert fog.

Forrás: MTI2026. 01. 06. 11:13
Illegitimnek minősítette a kolumbiai elnök, hogy Donald Trump amerikai elnök megfenyegette a hazáját Forrás: AFP
Donald Trump az elnöki különgépen arról beszélt újságíróknak vasárnap, egy nappal Nicolás Maduro venezuelai elnök őrizetbe vétele után, hogy „Kolumbia is nagyon beteg (hely), egy olyan beteg ember irányítja, aki szeret kokaint gyártani és azt az Egyesült Államokban eladni, de ezt nem fogja már nagyon sokáig csinálni”. Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok végrehajtana-e katonai akciót Kolumbia ellen, az amerikai elnök azt felelte: „nekem tetszik az ötlet”.

Illegitimnek minősítette a kolumbiai elnök, hogy Donald Trump amerikai elnök megfenyegette a hazáját
Illegitimnek minősítette a kolumbiai elnök, hogy Donald Trump amerikai elnök megfenyegette a hazáját. Fotó: AFP

Trump szavai vihart kavartak

Trump szavaira reagálva a kolumbiai külügyminisztérium elfogadhatatlannak nevezte, hogy az amerikai elnök egy választott vezetőt fenyeget.

Ez egy ország belügyeibe való illetéktelen beavatkozás, a nemzetközi jog normáinak megsértése

– áll a kolumbiai külügyi tárca közleményében. Gustavo Petro kolumbiai elnök az X-en „illegitim fenyegetésnek” nevezte Trump szavait, és leszögezte: ha őrizetbe akarnák venni, annak komoly következményei lesznek.

Ha őrizetbe veszik az államfőt, akit a nép többsége tisztel és nagyra becsül, azzal elszabadítják a jaguárt az emberekben

– fogalmazott, a kolumbiai esőerdőkben is őshonos nagymacskára utalva.

Minden kolumbiai katonának parancsba adták, hogy azonnal el kell távolítani a biztonsági erők azon vezetőit, akik az amerikai zászlót választják a kolumbiai lobogóval szemben

– mondta. „A biztonsági erők arra kaptak utasítást, hogy ne az emberekre, hanem a betolakodókra lőjenek” – tette hozzá. Saját gerillamúltjára utalva Petro hangsúlyozta: bár katonaként sosem szolgált, és az 1989-es békemegállapodás után megesküdött, hogy sosem fog fegyvert újra, ezt most – hazája érdekében – mégis kész lenne újra megtenni. A nap folyamán Claudia Sheinbaum mexikói elnök is bírálta az Egyesült Államok venezuelai akcióját, kiemelve: Mexikóváros határozottan elutasítja, hogy egy idegen állam belügyeibe beleavatkozzanak.

Amerika nem egy doktrínához vagy egy hatalomhoz tartozik. Az amerikai kontinens az ott lévő országok mindegyikének a népéhez tartozik

– szögezte le. Hozzátette: Mexikó szuverén ország, amely együttműködik az Egyesült Államokkal a kábítószer-ellenes küzdelemben, illetve biztonsági kérdésekben.

Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét helyi idő szerint szombat hajnalban vették őrizetbe egy amerikai hadműveletben. A dél-amerikai ország államfőjét vád alá helyezték az Egyesült Államokban, és egy New York-i börtönben őrzik. Donald Trump szombaton azt mondta: az Egyesült Államok átmenetileg átveszi Venezuela irányítását, amíg nem sikerül „biztonságos, megfelelő és megfontolt” politikai átmenetet végrehajtani az országban.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

