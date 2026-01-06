„Nekem tetszik az ötlet” – Trump szavai vihart kavartak Latin-Amerikában

Donald Trump az elnöki különgépen arról beszélt újságíróknak vasárnap, egy nappal Nicolás Maduro venezuelai elnök őrizetbe vétele után, hogy „Kolumbia is nagyon beteg (hely), egy olyan beteg ember irányítja, aki szeret kokaint gyártani és azt az Egyesült Államokban eladni, de ezt nem fogja már nagyon sokáig csinálni”. Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok végrehajtana-e katonai akciót Kolumbia ellen, az amerikai elnök azt felelte: „nekem tetszik az ötlet”.

Illegitimnek minősítette a kolumbiai elnök, hogy Donald Trump amerikai elnök megfenyegette a hazáját. Fotó: AFP

Trump szavai vihart kavartak

Trump szavaira reagálva a kolumbiai külügyminisztérium elfogadhatatlannak nevezte, hogy az amerikai elnök egy választott vezetőt fenyeget.

Ez egy ország belügyeibe való illetéktelen beavatkozás, a nemzetközi jog normáinak megsértése

– áll a kolumbiai külügyi tárca közleményében. Gustavo Petro kolumbiai elnök az X-en „illegitim fenyegetésnek” nevezte Trump szavait, és leszögezte: ha őrizetbe akarnák venni, annak komoly következményei lesznek.

Ha őrizetbe veszik az államfőt, akit a nép többsége tisztel és nagyra becsül, azzal elszabadítják a jaguárt az emberekben

– fogalmazott, a kolumbiai esőerdőkben is őshonos nagymacskára utalva.