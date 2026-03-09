A bátor kiállásnak köszönheti a kazincbarcikai győzelmet a Fidesz

– A győzelem különösen fontos eredmény, mert Kazincbarcika politikai viszonyai miatt ritkán nyer egyéni körzetet a kormánypárt – mondta a Boon nak a térség országgyűlési képviselője, Demeter Zoltán a Fidesz választási sikere után.

A képviselő szerint a siker annak köszönhető, hogy

a kampány során a személyes kapcsolatépítésre helyezték a hangsúlyt.

– A jelöltek és az aktivisták sok háztartást kerestek fel, beszélgettek a választókkal – idézte fel.

Demeter Zoltán szerint fontos különbség volt a választáson, hogy míg Kaló Attila nyíltan vállalta a Fidesz–KDNP pártszíneit, addig a másik két jelölt titkolta a mögöttük álló politikai támogatást. A függetlenként induló Sütő Ágnest például Szitka Péter polgármester támogatta, a plakátokon is együtt szerepeltek, a Városvédő Egyesület jelöltje, Séllyei Erzsébet pedig a Tisza Párthoz kötődik.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, vasárnap időközi önkormányzati választást tartottak Kazincbarcikán, miután a körzet korábbi képviselője, Pásztor Gábor tavaly decemberben tragikus hirtelenséggel elhunyt. A megméretésen három jelölt indult: Kaló Attila (Fidesz–KDNP), Sütő Ágnes (független) és Séllyei Erzsébet (Városvédő Egyesület). A választást a kormánypárti jelölt nyerte meg, aki 43,21 százalékos támogatottsággal végzett az első helyen. A Városvédő Egyesület jelöltje, aki egy helyi Tisza-sziget tagja, és a saját bevallása szerint tiszások is támogatták, az utolsó helyen végzett.