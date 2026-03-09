demeter zoltánkazincbarcikakaló attilafidesz

A bátor kiállásnak köszönheti a kazincbarcikai győzelmet a Fidesz

Demeter Zoltán országgyűlési képviselő elárulta, mi vezette sikerre 16 év után a Fidesz jelöltjét a vasárnapi önkormányzati választáson.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 13:25
Demeter Zoltán országgyűlési képviselő és Kaló Attila, aki Fidesz-KDNP színei alatt nyerte meg Kazincbarcika 7. számú egyéni választókerületének időközi választását Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A győzelem különösen fontos eredmény, mert Kazincbarcika politikai viszonyai miatt ritkán nyer egyéni körzetet a kormánypárt – mondta a Boon nak a térség országgyűlési képviselője, Demeter Zoltán a Fidesz választási sikere után.

A képviselő szerint a siker annak köszönhető, hogy

a kampány során a személyes kapcsolatépítésre helyezték a hangsúlyt.

– A jelöltek és az aktivisták sok háztartást kerestek fel, beszélgettek a választókkal – idézte fel.

Demeter Zoltán szerint fontos különbség volt a választáson, hogy míg Kaló Attila nyíltan vállalta a Fidesz–KDNP pártszíneit, addig a másik két jelölt titkolta a mögöttük álló politikai támogatást. A függetlenként induló Sütő Ágnest például Szitka Péter polgármester támogatta, a plakátokon is együtt szerepeltek, a Városvédő Egyesület jelöltje, Séllyei Erzsébet pedig a Tisza Párthoz kötődik.

A Boon teljes cikkét ide kattintva olvashatja el.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, vasárnap időközi önkormányzati választást tartottak Kazincbarcikán, miután a körzet korábbi képviselője, Pásztor Gábor tavaly decemberben tragikus hirtelenséggel elhunyt. A megméretésen három jelölt indult: Kaló Attila (Fidesz–KDNP), Sütő Ágnes (független) és Séllyei Erzsébet (Városvédő Egyesület). A választást a kormánypárti jelölt nyerte meg, aki 43,21 százalékos támogatottsággal végzett az első helyen. A Városvédő Egyesület jelöltje, aki egy helyi Tisza-sziget tagja, és a saját bevallása szerint tiszások is támogatták, az utolsó helyen végzett.

 

Borítókép: Demeter Zoltán és Kaló Attila (Forrás: Facebook)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Tűpontos, hibátlan, kötelező!

Bayer Zsolt avatarja

A mai kötelező olvasmányt Kohán Matyi írta. Tessék elkezdeni, mert kikérdezem!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu