Gyakorlati teszt: megéri négy évszakos gumira váltaniuk a magyar autósoknak?

Ma már nem számítanak ritkaságnak négy évszakos abroncsok, és egyre szélesebb méretosztályban kaphatók, a kínálatot most már nem csak a kisautók gumijai uralják. Ennek megfelelően az elterjedtségük is nő, ami több dolognak köszönhető. Egyrészt javultak a képességeik, több típus például az ADAC teszteken egyes jellemzőiben már képes túlszárnyalni az évszakos típusok tudását, másrészt pedig kijózanodtak a négy évszakosok árai. Legújabb tesztünk alanya például körülbelül egy árban van a téli abroncsokkal, és olcsóbb a nyáriaknál. Harmadrészt egész Európában terjed a használatuk, köszönhetően a „szürkeaszfaltos” teleknek, az igazi havas körülményekért vagy a hegyekbe, vagy az északi országokba kell elautózni (kivéve az idei januárt).
Tényleg megfelelő télen? Gyorsan kopik?
Mindezzel együtt a négy évszakos abroncsokat fejlesztők arra törekednek, hogy főként télen teljesítsen jól a gumi. Nyáron elég az átlagos teljesítőképesség, ott a fontosabb, hogy a melegre érzékeny téliekkel szemben jól működjenek, ne alakuljon ki fokozott kopás és felkeményedés. A Michelin az első CrossClimate bemutatásával fordított ezen a trenden, nagyon jó nyári képességű abroncsot alkotva, amely esőguminak is bevált, de a hóval-jéggel nem igazán boldogult – legalábbis az első generáció, a másodiknál javítottak ezen. A gumigyártók nagyon sokféle megoldást vetnek be, a keverék, a mintázat mind fontos részlet, és készültek hibrid változatok is - korábban a Vredestein vetette ezt be, belül nyárias, kívül télies mintajelleget alkalmazva.
Mindezzel együtt korábbi gyakorlati tesztjeink során nagy általánosságban azt tapasztalatuk, hogy szinte minden négy évszakos abroncs nagyon jó esőgumi, akkor jobbak a téli-, vagy a nyári szetteknél is, hőmérsékletre való tekintet nélkül. Emellett a jó négy évszakos gumiabroncs átadja a vonóerőt (nem kapar el könnyen induláskor a kerék), nem csikorog kanyarokban és nem veszít nyomot, nem kúszik, fékezéskor nem hajlamos a blokkolásra. Amelyik így viselkedik az autóhoz megfelelő méretválasztás ellenére, az kevésbé jó minőségű termék (ez az évszakosokra is igaz). A Continental AllSeason Contact első generációját kipróbáltuk már Opel Astrán, BMW 320d-n és VW Passaton. Utóbbinál voltak egyedül voltak vonóerő átadási problémák, és hidegben tapadásvesztések.
