Gyakorlati teszt: megéri négy évszakos gumira váltaniuk a magyar autósoknak?

Egy korosodó BMW-n forró nyárban és kemény télben, sima sztrádán plusz kátyúmezőkön nyúztuk az abroncsokat.

2026. 03. 14. 9:42
Fotó: Autó-Motor
Ma már nem számítanak ritkaságnak négy évszakos abroncsok, és egyre szélesebb méretosztályban kaphatók, a kínálatot most már nem csak a kisautók gumijai uralják. Ennek megfelelően az elterjedtségük is nő, ami több dolognak köszönhető. Egyrészt javultak a képességeik, több típus például az ADAC teszteken egyes jellemzőiben már képes túlszárnyalni az évszakos típusok tudását, másrészt pedig kijózanodtak a négy évszakosok árai. Legújabb tesztünk alanya például körülbelül egy árban van a téli abroncsokkal, és olcsóbb a nyáriaknál. Harmadrészt egész Európában terjed a használatuk, köszönhetően a „szürkeaszfaltos” teleknek, az igazi havas körülményekért vagy a hegyekbe, vagy az északi országokba kell elautózni (kivéve az idei januárt).

Téli és nyári körülmények között is teszteli a német autóklub a négy évszakos gumikat
Fotó: ADAC

Tényleg megfelelő télen? Gyorsan kopik?

Mindezzel együtt a négy évszakos abroncsokat fejlesztők arra törekednek, hogy főként télen teljesítsen jól a gumi. Nyáron elég az átlagos teljesítőképesség, ott a fontosabb, hogy a melegre érzékeny téliekkel szemben jól működjenek, ne alakuljon ki fokozott kopás és felkeményedés. A Michelin az első CrossClimate bemutatásával fordított ezen a trenden, nagyon jó nyári képességű abroncsot alkotva, amely esőguminak is bevált, de a hóval-jéggel nem igazán boldogult – legalábbis az első generáció, a másodiknál javítottak ezen. A gumigyártók nagyon sokféle megoldást vetnek be, a keverék, a mintázat mind fontos részlet, és készültek hibrid változatok is - korábban a Vredestein vetette ezt be, belül nyárias, kívül télies mintajelleget alkalmazva.

Sokat ígértek a reklámok, de korábban inkább a keveset autózóknak volt ideálisak ezek a szettek
Fotó: Michelin

Mindezzel együtt korábbi gyakorlati tesztjeink során nagy általánosságban azt tapasztalatuk, hogy szinte minden négy évszakos abroncs nagyon jó esőgumi, akkor jobbak a téli-, vagy a nyári szetteknél is, hőmérsékletre való tekintet nélkül. Emellett a jó négy évszakos gumiabroncs átadja a vonóerőt (nem kapar el könnyen induláskor a kerék), nem csikorog kanyarokban és nem veszít nyomot, nem kúszik, fékezéskor nem hajlamos a blokkolásra. Amelyik így viselkedik az autóhoz megfelelő méretválasztás ellenére, az kevésbé jó minőségű termék (ez az évszakosokra is igaz). A Continental AllSeason Contact első generációját kipróbáltuk már Opel Astrán, BMW 320d-n és VW Passaton. Utóbbinál voltak egyedül voltak vonóerő átadási problémák, és hidegben tapadásvesztések.

Inkább sportos az új Continental mintázata, a lamellakiosztás igyekszik pótolni a téliek sűrű fogazottságát
Fotó: Autó-Motor

Viszont, amiben minden gumitípust lekörözött, az a tartósság: meglepően lassan volt hajlandó kopni. Abszolút felrúgta azt az elméletet, amely szerint 20 000 kilométeres évi futásteljesítményig érdemes négy évszakos abroncsot vásárolni, akkor jön ki jól gazdaságilag a tulajdonos. További érdekessége, hogy a kopással nem romlottak a viselkedési tulajdonságai, míg korábban volt olyan más tesztgumi, amely határozottan rosszabb lett a mintamélység feleződése után. Az első készlet használatának 4,5 év és 70 000 kilométer lefutása után szálszakadás vetett véget (a mintamélység kopása még nem indokolta volna a cserét), két autón szolgált. Az új generációs AllSeason Contact bemutatásakor értelemszerűen feléledt bennünk a kíváncsiság, hogy milyen tulajdonságain javított a gyártó. 

Látszik a hópihejel az abroncs oldalfalán: a kényes országok is elfogadják téli használatra
Fotó: Autó-Motor

Így muzsikált a Continental-szett másfél év alatt

Kicsit gonosz módon egy nagyobb teljesítményű benzines BMW 3-ast (E46) választottunk a próbához, mert ha van tapadásvesztési hajlam, ennél a típusnál elő fog jönni. 225/45 R17-es méretben rendeltük a szettet, mely másfél évvel ezelőtt, 2024 őszén került fel az autóra, azóta több mint tízezer kilométert futott, tehát abszolút teljesült a négy évszak. A félig lefutott nyári abroncsokról átállva rögtön feltűnt az alacsony zajszint és a jó utazási komfort. Elmúlt a tapadásvesztés, nem kapar el a kerék, ha pedig „erőszakkal” elforgatjuk a 225-ös gumikat, akkor sem „sírnak fel”. A forszírozott kanyarodásnál tapasztalt gumicsikorgás is a múlté már, pontos a kormányzás, megbízhatóan ívtartó az abroncs, és fékezésnél is jól tapad - mindezt úgy, hogy szinte érzéketlen a hőmérsékletváltozásra. 

Felkerültek a négy évszakos gumik a hathengeres BMW E46 Touringra. Gyárilag terpeszt a hátsó futómű
Fotó: Autó-Motor

Ehhez meg kell jegyezni, hogy az előző AllSeason Contact generáció az „átmeneti időt”, vagyis a 4-8 Celsius fok közötti hőmérsékletet valamiért nem kedvelte, pedig ott a négy évszakos termékek amúgy hagyományosan jók. További előny, hogy a korábbi nyári gumihoz képest alacsonyabb lett a gördülési zaj autópályán. És még egy fontos szempontot érdemes megemlíteni: a teljes időszakra vetítve a hosszú távú fogyasztás terén azonos vezetési stílus és azonos üzemanyag (100-as prémium benzin) használata mellett 3%-os csökkenést tapasztaltunk. Természetesen fontos elvárás a téli képesség, és a tesztabroncsok idén havat is kaptak bőven (rendelkeznek a hópihe jelöléssel, tehát a téli gumikat megkövetelő országokban elfogadott a használatuk), igaz, az Alpokba nem vittük fel őket. 

Idén bőven volt lehetőségünk a havazást is kipróbálni a gumikkal, de amúgy enyhe teleink vannak 
Fotó: Autó-Motor

Magyarországon az idei rendkívüli útviszonyok között normális teljesítményt nyújtottak, a hátsókerék-hajtású BMW-t stabilan úton tartották, nem tapasztaltunk a szokásosnál nagyobb hajlamot a tapadásvesztésre. De mi újság a kopással? A hátsó, hajtott tengelyen az ívbelső oldalon 6,4 mm, az ívkülsőn 6,7 mm a mintamélység, míg a kormányzott első kerekeken a profil a belsőn oldalon 7,3 mm, a külsőn pedig 7,1 mm. Ami a folytatást illeti, a tervek szerint tavasszal a kerekek ellenőrzésekor és centrírozásakor a tengelyeken megcseréljük az abroncsokat. Összességében a Continental szettje is megerősítette korábbi tapasztalatainkat: a legtöbb négy évszakos gumitípusból a második generációt érdemes választani, amelyen kiküszöbölték az első hátrányait.

Hasznos a peremvédős kialakítás. Nem érte fizikai sérülés a gumikat, abnormális kopás sem mérhető
Fotó: Autó-Motor

Szöveg és kép: Dombóvári Mihály/Autó-Motor

Nem gondozásmentesek: a négyévszakos abroncsok ellenőrzését legalább évente egyszer érdemes megejteni, szükség esetén centrírozással és első-hátsó cserével. Fontos a rendszeres légnyomásmérés a benzinkutaknál!

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu