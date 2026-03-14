Gyakorlati teszt: megéri négy évszakos gumira váltaniuk a magyar autósoknak?

Ma már nem számítanak ritkaságnak négy évszakos abroncsok, és egyre szélesebb méretosztályban kaphatók, a kínálatot most már nem csak a kisautók gumijai uralják. Ennek megfelelően az elterjedtségük is nő, ami több dolognak köszönhető. Egyrészt javultak a képességeik, több típus például az ADAC teszteken egyes jellemzőiben már képes túlszárnyalni az évszakos típusok tudását, másrészt pedig kijózanodtak a négy évszakosok árai. Legújabb tesztünk alanya például körülbelül egy árban van a téli abroncsokkal, és olcsóbb a nyáriaknál. Harmadrészt egész Európában terjed a használatuk, köszönhetően a „szürkeaszfaltos” teleknek, az igazi havas körülményekért vagy a hegyekbe, vagy az északi országokba kell elautózni (kivéve az idei januárt).

Téli és nyári körülmények között is teszteli a német autóklub a négy évszakos gumikat

Tényleg megfelelő télen? Gyorsan kopik?

Mindezzel együtt a négy évszakos abroncsokat fejlesztők arra törekednek, hogy főként télen teljesítsen jól a gumi. Nyáron elég az átlagos teljesítőképesség, ott a fontosabb, hogy a melegre érzékeny téliekkel szemben jól működjenek, ne alakuljon ki fokozott kopás és felkeményedés. A Michelin az első CrossClimate bemutatásával fordított ezen a trenden, nagyon jó nyári képességű abroncsot alkotva, amely esőguminak is bevált, de a hóval-jéggel nem igazán boldogult – legalábbis az első generáció, a másodiknál javítottak ezen. A gumigyártók nagyon sokféle megoldást vetnek be, a keverék, a mintázat mind fontos részlet, és készültek hibrid változatok is - korábban a Vredestein vetette ezt be, belül nyárias, kívül télies mintajelleget alkalmazva.

Sokat ígértek a reklámok, de korábban inkább a keveset autózóknak volt ideálisak ezek a szettek

Mindezzel együtt korábbi gyakorlati tesztjeink során nagy általánosságban azt tapasztalatuk, hogy szinte minden négy évszakos abroncs nagyon jó esőgumi, akkor jobbak a téli-, vagy a nyári szetteknél is, hőmérsékletre való tekintet nélkül. Emellett a jó négy évszakos gumiabroncs átadja a vonóerőt (nem kapar el könnyen induláskor a kerék), nem csikorog kanyarokban és nem veszít nyomot, nem kúszik, fékezéskor nem hajlamos a blokkolásra. Amelyik így viselkedik az autóhoz megfelelő méretválasztás ellenére, az kevésbé jó minőségű termék (ez az évszakosokra is igaz). A Continental AllSeason Contact első generációját kipróbáltuk már Opel Astrán, BMW 320d-n és VW Passaton. Utóbbinál voltak egyedül voltak vonóerő átadási problémák, és hidegben tapadásvesztések.