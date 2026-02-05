Így törtek az autók a havas magyar utakon + videó

A Bpiautósok új videójában három, egymástól független eset látható. Mindhárom szituációban a téli útviszonyok játszották a főszerepet, amit a magukat nyilván „jó sofőrnek” tartó autósok nem vettek elég komolyan, ezért maguknak kárt okoztak, másnak pedig (csak) bosszúságot jó esetben.

Az első felvétel Pécs környékén készült február 3-án. A beküldő éppen az autópályára szeretett volna felhajtani, miközben a szemből érkező autós is ugyanarra az útszakaszra érkezett. A frissen esett hó és az ónos eső azonban olyan csúszóssá tette az utat, hogy a másik jármű irányíthatatlanná vált, és az útpadkán, árkon-bokron keresztül a beküldő autójának sodródott. Szerencsére a baleset személyi sérülés nélkül végződött, a járműben a lökhárító sérült meg.

A második eset az M0-son történt szintén február 3-án. A felvételen egy kisteherautó és egy kamion összeérése látható oldalról. A beküldő elmondása szerint elsőre úgy tűnt, mintha a kamionos lenne a hibás, azonban a felvételt visszanézve már nem egyértelmű a helyzet. Nem lehet biztosan megállapítani, hogy a kisteherautó megcsúszott-e a havas úton, vagy egy rossz mozdulat, esetleg reflexszerű kormánymozdulat vezetett az összeéréshez.

A harmadik felvétel az M3-as autópályán készült. Egy Mitsubishi pickup halad a havas úton, amikor a tapadás hirtelen megszűnik, a jármű megpördül, és csak a szerencsének köszönhető, hogy nem ütközik másik autóval. Ebben az esetben sem történt személyi sérülés, de a jelenet jól érzékelteti, milyen gyorsan válhat uralhatatlanná egy jármű autópálya-tempónál, ha az útburkolat csúszóssá válik.

A három eset együtt ismét emlékeztet arra, hogy téli körülmények között nem lehet bevállalósnak lenni és érdemes az arcból visszavenni! Ilyenkor már nem a rutin, hanem a fizika dönt, és gyakran valóban csak a szerencsén múlik, hogy a történet végül nem sérüléssel ér véget.