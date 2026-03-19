Döntöttek az amerikai autóvásárlók, nem akarják temetni a benzineseket

Összességében lassan változik, régiókra bontva pedig komoly különbségeket mutat az amerikai piac, derül ki az Edmunds és a német Auto Motor und Sport elemzéséből, amely a tavalyi újautó-eladások dinamikáját vizsgálta. Továbbra is a Ford F-sorozatú, kiviteltől függően benzines vagy dízelmotoros (F–150, F–250, F–350, F–450) pickupjai számítanak az autóvásárlók kedvenceinek, az ötven szövetségi államból 29-ben állnak az eladási statisztikák élén, mint a térképen látszik, az ország teljes középső és déli/délnyugati részében, Kaliforniát is beleértve. Ez nem csoda, hiszen sokoldalú haszonjárműként az építőiparban, a mezőgazdaságban és a szolgáltatói szektorban is komoly szerepük van, ugyanakkor magánszemélyek, családok is előszeretettel vesznek Fordot.

Forrás: Edmunds/AMS

Közel sem merül ki ennyiben a nagyméretű pickupok hegemóniája, ugyanis hat szövetségi államban a Chevrolet Silverado, egyben pedig (Hawaii) a Toyota Tacoma bestseller. Inkább a sűrűbben lakott, nagyvárosias régiókban választ a többség kompakt SUV-ot, méghozzá főleg japán márkájút (a Honda CR-V hét államban első helyezett, a Toyota RAV4 hatban, beleértve Washinton D.C. kerületet), ezeknél már a hibrid hajtás is elterjedt. De mi újság a villanyautókkal? Nos, tavaly a teljes piaci torta negyedét adták, főleg a nyugati partvidék három államában első helyezett Tesla Model Y jóvoltából, ám ne feledjük, hogy idénre jelentősen csökkent az e-autó-vásárlások állami dotációja, ami sokakat újra a benzines vagy a hibrid hajtások felé terel.