Döntöttek az amerikai autóvásárlók, nem akarják temetni a benzineseket

Máig az Egyesült Államok kedvencei az óriási pickupok. Vajon mi újság a Teslákkal és a japán SUV-okkal?

2026. 03. 19. 17:09
Fotó: Hennessey
Összességében lassan változik, régiókra bontva pedig komoly különbségeket mutat az amerikai piac, derül ki az Edmunds és a német Auto Motor und Sport elemzéséből, amely a tavalyi újautó-eladások dinamikáját vizsgálta. Továbbra is a Ford F-sorozatú, kiviteltől függően benzines vagy dízelmotoros (F–150, F–250, F–350, F–450) pickupjai számítanak az autóvásárlók kedvenceinek, az ötven szövetségi államból 29-ben állnak az eladási statisztikák élén, mint a térképen látszik, az ország teljes középső és déli/délnyugati részében, Kaliforniát is beleértve. Ez nem csoda, hiszen sokoldalú haszonjárműként az építőiparban, a mezőgazdaságban és a szolgáltatói szektorban is komoly szerepük van, ugyanakkor magánszemélyek, családok is előszeretettel vesznek Fordot.

Közel sem merül ki ennyiben a nagyméretű pickupok hegemóniája, ugyanis hat szövetségi államban a Chevrolet Silverado, egyben pedig (Hawaii) a Toyota Tacoma bestseller. Inkább a sűrűbben lakott, nagyvárosias régiókban választ a többség kompakt SUV-ot, méghozzá főleg japán márkájút (a Honda CR-V hét államban első helyezett, a Toyota RAV4 hatban, beleértve Washinton D.C. kerületet), ezeknél már a hibrid hajtás is elterjedt. De mi újság a villanyautókkal? Nos, tavaly a teljes piaci torta negyedét adták, főleg a nyugati partvidék három államában első helyezett Tesla Model Y jóvoltából, ám ne feledjük, hogy idénre jelentősen csökkent az e-autó-vásárlások állami dotációja, ami sokakat újra a benzines vagy a hibrid hajtások felé terel. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
