Brüsszelben teljesen tisztában vannak azzal, hogy tönkretennék az embereket a magas energiaárakkal

A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán osztott meg egy érdekes videót. Az Orbán Balázs által közzétett felvételen Roberta Metsola nyíltan elismeri: Brüsszel tisztában van vele, hogy tervei megvalósítását az európai emberek fizetik majd meg.

Roberta Metsola elismerte, hogy Brüsszel tisztában van a döntés választókra gyakorolt következményeivel. Fotó: Anadolu

A felvételen Metsola az újságírók előtt arról beszél, hogy a függetlenedés Oroszországtól a választókat közvetlenül fogja érinteni, miután a növekvő energiaárak az ő számláikon fognak megjelenni.

– A növekvő energiaárak közvetlenül fogják érinteni a rezsiszámláikat – jelentette ki a politikus. Orbán Balázs a videóhoz fűzött kommentárjában hangsúlyozta, hogy Brüsszel ezek szerint teljesen tisztában vannak azzal, hogy tönkretennék az embereket a magas energiaárakkal, mégis leválasztanának minket az orosz energiáról.