Orbán BalázsBrüsszelenergiaárak

Brüsszelben teljesen tisztában vannak azzal, hogy tönkretennék az embereket a magas energiaárakkal

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke nemrég arról beszélt, hogy az Oroszországtól való függetlenedés árát a lakosság fogja megfizetni. Orbán Balázs a közösségi oldalán osztotta meg a felvételt, amelynek kapcsán hangsúlyozta, hogy Brüsszel ezek szerint tisztában van vele, hogy a döntésével ártana az embereknek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 17:06
Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán osztott meg egy érdekes videót. Az Orbán Balázs által közzétett felvételen Roberta Metsola nyíltan elismeri: Brüsszel tisztában van vele, hogy tervei megvalósítását az európai emberek fizetik majd meg. 

Roberta Metsola elismerte, hogy Brüsszel tisztában van a döntés választókra gyakorolt következményeivel. Fotó: Anadolu

A felvételen Metsola az újságírók előtt arról beszél, hogy a függetlenedés Oroszországtól a választókat közvetlenül fogja érinteni, miután a növekvő energiaárak az ő számláikon fognak megjelenni. 

– A növekvő energiaárak közvetlenül fogják érinteni a rezsiszámláikat – jelentette ki a politikus. Orbán Balázs a videóhoz fűzött kommentárjában hangsúlyozta, hogy Brüsszel ezek szerint teljesen tisztában vannak azzal, hogy tönkretennék az embereket a magas energiaárakkal, mégis leválasztanának minket az orosz energiáról. 

Ezt azonban nem fogjuk hagyni – hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója. 

 

Borítókép: Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpeti

Peti még nem talált ki magától semmit

Bayer Zsolt avatarja

Csak az asszony lehallgatását.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
