Európai Bizottság vagy Ukrajna Bizottság? – Kinek az érdekei az elsők Brüsszelben?

Január végén támadás érte a Barátság kőolajvezeték déli szakaszát. Bár a sérült elemet február elejére kijavították, a szállítás azóta sem indult újra . Az Európai Bizottság több tisztviselője is arról beszélt, hogy eszük ágában sincs nyomást gyakorolni Ukrajnára. Szijjártó Péter erre úgy reagált, hogy „az Európai Bizottság ma inkább Ukrajna Bizottság”. Siklósi Pétert arról kérdezte az Origo, hogy amennyiben a bizottság nem lép, milyen mozgástere marad Magyarországnak és Szlovákiának a helyzet rendezésére.

Az Európai Bizottság ma inkább Ukrajna Bizottság?

A szakértő szerint minden jel arra utal, hogy az Európai Bizottságnak fontosabb az Ukrajna projekt, mert a föderalistáknak jól jön, ha egy válság alátámasztja az ő politikájukat. Vagyis: több hatalmat a központi európai szerveknek, a bizottságnak és kevesebbet a tagállamoknak.

Tehát nekik ez a fő célkitűzésük, és ehhez csak fölhasználják az ukrán háborút és Ukrajnát.

Ukrajna arra hivatkozott korábban, hogy a vezeték egy orosz támadásban megsérült, így műszakilag nem alkalmas olaj szállítására. Ezt azonban többen megcáfolták, köztük Szijjártó Péter is. Siklósi Péter kérdésünkre kifejtette: nagy valószínűséggel nem maga a vezeték sérült meg, hanem a közelében található különféle kiegészítő eszközök. Hozzátette: egy műszaki létesítményről van szó, amelyen belül érzékelők működnek. Hozzátette: az oroszok is ezt állítják, a szlovákok is ezt mondják, és a magyar fél is így látja a helyzetet. Emellett – ahogy fogalmazott – közvetett bizonyítékok is rendelkezésre állnak.