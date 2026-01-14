Nyilvánosságra került a teljes jelentés Ukrajna uniós finanszírozásáról – itt vannak a részletek

A kormány a múlt szerdai ülésén meghallgatta az európai uniós ügyekért felelős miniszter jelentését Ukrajna finanszírozási szükségleteiről, és ezzel összefüggésben azokról az intézkedésekről, amelyet az Európai Unió Magyarországtól bevezetni követel. A jelentés írásban is elkészült, amelyet a mai napon a kormány nyilvánosságra is hozott.

Fotó: Shutterstock/Mehaniq

Ebből kiderül, hogy az Európai Unió és tagállamai 2022. február óta 193,3 milliárd eurót fizettek ki Ukrajnának. Ez az összeg katonai, pénzügyi, humanitárius és menekültügyi támogatásokat foglal magában. Összehasonlításképpen Magyarország 2004 és 2024 között – minden forrást és jogcímet összeadva – nettó 73 milliárd euró támogatásban részesült az EU-tól.

Az Ukrajna finanszírozására eddig fordított 193,3 milliárd euró a következőképpen oszlik meg:

Uniós katonai támogatás: 63,3 milliárd euró

Uniós pénzügyi, gazdasági, és humanitárius támogatás: 51,6 milliárd euró

Hitelek és vissza nem térítendő pénzügyi támogatások az Ukrajna-eszköz6 (Ukraine Facility) keretében: 36,67 milliárd euró

Ukrán menekültek ellátása az unióban: 17 milliárd euró

Hitelek és vissza nem térítendő pénzügyi támogatások a tagállamoktól: 15 milliárd euró

A lefoglalt orosz vagyon Ukrajnának átadott kamatai: 3,7 milliárd euró

A jelnetésből kiderül az is, hogy egy 2025. december végi uniós döntés értelmében az EU további 90 milliárd euró hitelt nyújt Ukrajnának 2026–2027-re. Az EU az ehhez szükséges forrásokat a nemzetközi pénzpiacokról veszi fel hitelként. A tranzakciót az úgynevezett Multiannual Financial Framework – MFF biztosítja, ami az Európai Unió többéves pénzügyi keretén belüli „mozgásteret” vagy „maradék kapacitást” jelenti, vagyis az utolsó „filléreket” is erre a célra használják. Ebben a konstrukcióban Magyarország, Csehország és Szlovákia nem vesz részt, elzárkoztak ennek támogatásától.

A makropénzügyi támogatás paramétereire vonatkozóan csak az EU25-ös szöveg ad támpontokat. Eszerint a támogatást Ukrajnának csak akkor kell visszafizetnie, ha Oroszországtól kártérítést kap, és addig az orosz vagyon befagyasztása is fennmarad. A kamatterhekre vonatkozóan eddig csak Friedrich Merz német kancellár nyilatkozata ismert, aki „kamatmentes” ukrán hitelről beszélt.