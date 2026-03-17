Az ukránok lebuktatják Brüsszel és Zelenszkij összejátszását + videó

Fedőneve: Kolibri projekt – Egy több száz millió eurós vagyonkimentési ügy szálai Ursula von der Leyenig vezethetnek

Az ukrán politikai kommentátor, Vitalij Portnikov ironikus hangvételű értékelésben beszélt a Barátság kőolajvezeték körül zajló diplomáciai játszmáról, amely szerinte inkább politikai színjáték, mint valódi megoldási kísérlet. Szerinte Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij egyaránt tisztában vannak azzal, hogy a vezeték helyreállítása a közeljövőben nem reális – ennek ellenére mindkét fél fenntartja a tárgyalások látszatát.

2026. 03. 17. 8:41
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az időt húzhatja a Barátság kőolajvezeték helyreállítása ügyében Fotó: Ukrán elnöki sajtószolgálat Forrás: AFP
Vitalij Portnikov egy beszélgetésben úgy fogalmazott: Brüsszel részéről olyan üzenetek érkeznek, mintha sürgetnék a javítást, míg Kijev úgy tesz, mintha ennek eleget kívánna tenni.

Időhúzás
Vitalij Portnikov ukrán újságíró (Forrás: Facebook)

Ha az Európai Bizottság komolyan azt akarja, hogy nyissuk meg ezt a vezetéket, az egy történet. Ha az Európai Bizottság azt akarja, minél hamarabb meg kell javítanunk, de április 12-ig, az egy másik történet

– mondta. A valóságban azonban – véli az újságíró – egyik fél sem számol azzal, hogy a munkálatok a közelgő magyar választásig befejeződnek.

Időhúzásról beszél az újságíró

Ursulától elvileg egy nagyon egyszerű kérdést kellene megkérdezni, amit minden mesterember feltesz, aki javítással foglalkozik: asszonyom, mikorra kell?

Portnikov felvetette azt a szempontot is, hogy a döntéshozók mérlegelhetik: a gyors javítás nem jelentene-e politikai előnyt Orbán Viktor számára. Szerinte az Európai Unióban azt is figyelembe vehetik, kívánnak-e ilyen helyzetben politikai sikert biztosítani a magyar kormányfőnek.

Szerintem ez a központi kérdés. Április 12-ig vagy április 12 után. Milyen állapotban akarják tartani Orbánt és úgy gondolják-e, hogy a Barátság vezeték április 12-ig történő megjavítása nem lesz-e politikai győzelem számára? Akarnak-e neki ilyen politikai győzelmet adni?

– élcelődött az ukrán újságíró. Portnikov még hozzátette, hogy ha Merz és a többi nyugat-európai vezető könyörög orosz olajért az iráni válság miatt, Zelenszkij akkor sem fogja kinyitni a Barátság vezetéket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
