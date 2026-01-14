Rendkívüli

Orbán Viktor: Kilencmilliárd dolláros sarcot követel Brüsszel hazánktól

brüsszeleurópia uniós ügyek minisztériumakormányfőorbán viktor

Orbán Viktor: Kilencmilliárd dolláros sarcot követel Brüsszel hazánktól

Nyilvánosságra hozta a kormány az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának jelentését arról, hogy honnan kellene Brüsszel szerint előteremteni azt a kilencmilliárd dollárt, amelyet Ukrajnának kellene kifizetnünk. Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta: április 12-én erről kell majd dönteni.

2026. 01. 14. 8:47
Orbán Viktor Fotó: BALINT SZENTGALLAY Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nyolcszázmilliárd dollár nem a fán terem meg. Ennyit követelnek az ukránok a következő tíz évre tőlünk, európaiaktól. Magyarország számára ez több mint kilencmilliárd dolláros sarcot jelentene – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő bejelentette: nyilvánosságra hozták azt a jelentést, amelyet az Európia Uniós Ügyek Minisztériuma készített a brüsszeli követelések összegzéseként.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én
Fotó: Kaiser Ákos/MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A kormányfő a bejegyzésében azt írta, Brüsszel szerint így kellene előteremtenünk az ehhez szükséges forrást: elvennék a 13. és 14. havi nyugdíjat, az otthonteremtési támogatásokat, a csokot, a rezsicsökkentést, az egykulcsos jövedelemadót, a munkáshitelt, az édesanyáknak, a fiataloknak, illetve a családoknak járó adókedvezményeket. A sort hosszan folytathatnánk – tette hozzá.

És hogy hol van mindez leírva? Ott van feketén-fehéren az európai szemeszterben, az országspecifikus ajánlásokban és a kötelezettségszegési eljárásokban

– írta. 

Az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma egy jelentésben összegezte a brüsszeli követeléseket – közölte a kormányfő, aki szerint mindez precízen, pontosan, oldalszámokkal ellátva készült el, mostantól pedig bárki számára olvasható ide kattintva.

Április 12-én erről kell majd dönteni. Egy biztos: mi nemet mondunk a brüsszeli háborús tervre

– közölte Orbán Viktor.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekfrancia

Ukrajna, Dom Perignon és a francia gazdák

Kárpáti András avatarja

Macron azt ígérte, az ukránok EU-csatlakozásával mindenki jól jár, de éppen fordítva történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu