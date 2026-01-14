Orbán Viktor: Kilencmilliárd dolláros sarcot követel Brüsszel hazánktól

Nyolcszázmilliárd dollár nem a fán terem meg. Ennyit követelnek az ukránok a következő tíz évre tőlünk, európaiaktól. Magyarország számára ez több mint kilencmilliárd dolláros sarcot jelentene – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő bejelentette: nyilvánosságra hozták azt a jelentést, amelyet az Európia Uniós Ügyek Minisztériuma készített a brüsszeli követelések összegzéseként.

Fotó: Kaiser Ákos/MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A kormányfő a bejegyzésében azt írta, Brüsszel szerint így kellene előteremtenünk az ehhez szükséges forrást: elvennék a 13. és 14. havi nyugdíjat, az otthonteremtési támogatásokat, a csokot, a rezsicsökkentést, az egykulcsos jövedelemadót, a munkáshitelt, az édesanyáknak, a fiataloknak, illetve a családoknak járó adókedvezményeket. A sort hosszan folytathatnánk – tette hozzá.

És hogy hol van mindez leírva? Ott van feketén-fehéren az európai szemeszterben, az országspecifikus ajánlásokban és a kötelezettségszegési eljárásokban

– írta.

Az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma egy jelentésben összegezte a brüsszeli követeléseket – közölte a kormányfő, aki szerint mindez precízen, pontosan, oldalszámokkal ellátva készült el, mostantól pedig bárki számára olvasható ide kattintva.

Április 12-én erről kell majd dönteni. Egy biztos: mi nemet mondunk a brüsszeli háborús tervre

– közölte Orbán Viktor.