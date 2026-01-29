Az Európai Bizottság – élén Von der Leyennel – vagy számolni nem tud, vagy hazudik

Az Európai Számvevőszék nyilvánosságra hozta értékelését az Európai Unió soron következő költségvetéséről, vagyis a többéves pénzügyi keretről (MFF). A tervezet újdonsága, hogy első ízben jelennek meg benne olyan új bevételi források, amelyek a be nem gyűjtött elektronikai hulladék után fizetendő díjakból, a dohánytermékek jövedéki adójából, valamint az évi 100 millió eurónál nagyobb árbevételt elérő cégek befizetéseiből származnak. Az Origo az EUobserver cikke alapján arról számolt be, hogy a tagállamok terhei így is jelentősen nőni fognak, méghozzá az előző időszakhoz képest 48 százalékkal.

Az Európai Bizottság korábbi vállalásaival szemben a tagországok befizetései csaknem ötven százalékkal emelkednek

Fotó: AFP

Az unió többéves pénzügyi kerete meghatározza a különböző szakpolitikai területekre fordítható kiadások éves felső határát, amit többéves időszakokra (általában 7 évre) fogadnak el. A többéves pénzügyi keret biztosítja, hogy az uniós kiadások kiszámíthatók legyenek, és az elfogadott határokon belül maradjanak.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, milliárdok tűnnek el Ukrajnában, Brüsszel döntéseivel pedig az uniós polgárokkal fizettetné meg a háború árát . Már tavaly decemberben megállapodás született arról, hogy az Európai Unió egy összesen kilencvenmilliárd eurós segélycsomag részeként hatvanmilliárd eurót szán Ukrajna védelmére. Ez azonban csak egy kis része annak az elképesztő összegnek, amelyet Brüsszel Ukrajnának tervez odaadni: 800 milliárd dollár Ukrajna újjáépítésére, amelyhez Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozata szerint további mintegy 700 milliárd dollárnyi katonai kiadás társulhat, ami miatt jelentősen nőni fognak a tagállamok terhei.