A januári rezsistoppal 30 százalékos kedvezményt kapnak a magyar családok + videó

Az Európai Bizottság – élén Von der Leyennel – vagy számolni nem tud, vagy hazudik

Az Európai Számvevőszék friss értékelése arra jutott, hogy a 2028 és 2034 közötti időszakra tervezett uniós költségvetés ugyan új bevételekkel bővül, ez mégsem csökkenti a tagállamokra háruló terheket. Az elemzés szerint az Európai Bizottság korábbi ígéreteivel szemben a tagországok befizetései csaknem ötven százalékkal fognak emelkedni. Egy ellenőr arra is felhívta a figyelmet, hogy nehezebb lesz nyomon követni, mire költik a pénzt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 11:26
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP
Az Európai Számvevőszék nyilvánosságra hozta értékelését az Európai Unió soron következő költségvetéséről, vagyis a többéves pénzügyi keretről (MFF). A tervezet újdonsága, hogy első ízben jelennek meg benne olyan új bevételi források, amelyek a be nem gyűjtött elektronikai hulladék után fizetendő díjakból, a dohánytermékek jövedéki adójából, valamint az évi 100 millió eurónál nagyobb árbevételt elérő cégek befizetéseiből származnak. Az Origo az EUobserver cikke alapján arról számolt be, hogy a tagállamok terhei így is jelentősen nőni fognak, méghozzá az előző időszakhoz képest 48 százalékkal.

Az Európai Bizottság korábbi vállalásaival szemben a tagországok befizetései csaknem ötven százalékkal emelkednek
Az Európai Bizottság korábbi vállalásaival szemben a tagországok befizetései csaknem ötven százalékkal emelkednek
Fotó: AFP

Az unió többéves pénzügyi kerete meghatározza a különböző szakpolitikai területekre fordítható kiadások éves felső határát, amit többéves időszakokra (általában 7 évre) fogadnak el. A többéves pénzügyi keret biztosítja, hogy az uniós kiadások kiszámíthatók legyenek, és az elfogadott határokon belül maradjanak.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, milliárdok tűnnek el Ukrajnában, Brüsszel döntéseivel pedig az uniós polgárokkal fizettetné meg a háború árát . Már tavaly decemberben megállapodás született arról, hogy az Európai Unió egy összesen kilencvenmilliárd eurós segélycsomag részeként hatvanmilliárd eurót szán Ukrajna védelmére. Ez azonban csak egy kis része annak az elképesztő összegnek, amelyet Brüsszel Ukrajnának tervez odaadni: 800 milliárd dollár Ukrajna újjáépítésére, amelyhez Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozata szerint további mintegy 700 milliárd dollárnyi katonai kiadás társulhat, ami miatt jelentősen nőni fognak a tagállamok terhei.

Eltérően látja a helyzetet a bizottság és a számvevőszék

Az Európai Számvevőszék az Európai Parlament felkérésére készítette el jelentését. Az ellenőrök rámutattak: a tervek szerint a tagállami befizetések összege 140,7 milliárd euróról 208,5 milliárd euróra nőne a 2028 és 2034 közötti időszakra szóló új MFF szerint. A javaslat olyan új intézkedéseket is tartalmaz, amelyek a hétéves ciklus alatt évente összesen 58 milliárd euróval növelnék a bevételeket. 

Az Európai Bizottság mérséklődő tagállami terhekkel számol, a számvevőszék ellenőrei viszont ennek pont az ellenkezőjére jutottak.

 Megállapításuk szerint a megemelt uniós költségvetés miatt a tagállamok befizetései összességében 48 százalékkal emelkednének. Jan Gregor, az Európai Számvevőszék cseh tagja az EUobservernek adott nyilatkozatában arra figyelmeztetett, hogy a költségvetési tervezés folyamata jelentősen leegyszerűsödött, ami azért problémás, mert ronthatja az átláthatóságot, és 

megnehezítheti annak követését, hogy pontosan mire fordítják az uniós forrásokat.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

