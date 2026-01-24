Orbán ViktorUkrajnamagyar választás

Orbán Viktor: Az ukránok nyíltan beavatkoznak a magyar választásokba

Az ukrán vezetés nyílt fenyegetésekkel és politikai beavatkozással próbál nyomást gyakorolni Magyarországra, hogy pénzt szerezzen és felgyorsítsa uniós csatlakozását – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország nemet mond a brüsszeli és kijevi nyomásgyakorlásra, nem engedi, hogy a magyar családok pénzét Ukrajnába küldjék, és nem hagyja, hogy az országot belesodorják a háborúba.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 7:31
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Az ukránok beindultak. Fenyegetőznek és nyíltan beavatkoznak a magyar választásokba. Az a cél vezérli őket, hogy pénzt szerezzenek és benyomuljanak az unióba, amint lehet” – írja közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Magyarországnak az Európai Unió tagjaként joga van erre nemet mondani. És a mi nemzeti kormányunk nemet is mond. Nem akarjuk, hogy a magyar családok pénzét Ukrajnába küldjék, és nem akarjuk, hogy Magyarországot háborúba sodorják

 – teszi hozzá.

„Meg kell mutassuk, hogy a magyarokat nem lehet megfenyegetni. Nem olyan fából faragtak minket. Brüsszel mellett üzenjük meg Kijevnek is: nem fizetünk!” – zárja.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

 

Fábián Tibor
idezojelekbojtor istván

A magvető munkája nem ér véget földi távozásával

Fábián Tibor avatarja

A 98 évesen eltávozott Bojtor István református lelkipásztor öröksége.

