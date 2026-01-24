Orbán Viktor: Az ukránok nyíltan beavatkoznak a magyar választásokba

„Az ukránok beindultak. Fenyegetőznek és nyíltan beavatkoznak a magyar választásokba. Az a cél vezérli őket, hogy pénzt szerezzenek és benyomuljanak az unióba, amint lehet” – írja közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.
Magyarországnak az Európai Unió tagjaként joga van erre nemet mondani. És a mi nemzeti kormányunk nemet is mond. Nem akarjuk, hogy a magyar családok pénzét Ukrajnába küldjék, és nem akarjuk, hogy Magyarországot háborúba sodorják
– teszi hozzá.
