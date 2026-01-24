UkrajnaBrüsszelOrbán Viktor

Deák Dániel: Az európai adófizetőkkel fizettetnék meg Ukrajna további finanszírozását

A kiszivárgott brüsszeli tervből egyértelműen kiderül: Brüsszel Ukrajnának adná az európaiak pénzét. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezetője lapunknak elmondta, Brüsszel új terve számos kockázatot rejt a magyar emberek számára is.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 7:00
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen
Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Egyesült Államok és az Európai Unió egy, összesen nyolcszázmilliárd dolláros köz- és magántőkéből álló csomagot kíván mozgósítani Ukrajna újjáépítésére azt követően, hogy Oroszország lezárja a teljes körű katonai támadást. A 18 oldalas anyag egy évtizedre szóló helyreállítási programot ismertet, amely Ukrajna talpra állítását és az EU-csatlakozás felé vezető felgyorsított folyamatot egyaránt tartalmazza.

Orbán Viktor már korábban is figyelmeztetett – emlékeztet Deák Dániel
Orbán Viktor már korábban is figyelmeztetett – emlékeztet Deák Dániel
Forrás: Facebook

Orbán Viktor miniszterelnök a brüsszeli rendkívüli EU-csúcs után úgy fogalmazott, az ukrán elnök kevesli az Ukrajnának küldött támogatásokat, a fegyvereket és Európa eltökéltségét, de nem is kellett sokat várni Brüsszel válaszára. 

Ursula von der Leyen tegnap este bemutatta az Ukrajna fejlődését megalapozó útitervet. Ebben minden ukrán igényt befogadtak a brüsszeliek. Nyolcszázmilliárd dollár Ukrajnának, gyorsított uniós csatlakozás 2027-ig, további támogatások egészen 2040-ig

– fűzte hozzá a kormányfő

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője lapunknak a brüsszeli terv kapcsán elmondta, Orbán Viktor már hetek óta arra hívja fel a figyelmet, hogy az Európai Unió további pénzeket akar adni Ukrajnának, és ezt egyébként eddig a baloldali nyilvánosság tagadta.

A 800 milliárd dolláros követelést Ukrajna részéről hivatalosan is megfogalmazták, mégis sokan azt mondták, hogy ez nem érinti az Európai Unió országait, nem érinti az európai adófizetők pénzét. Most azonban kiszivárgott a hivatalos terv. Ebben egyértelműen arról van szó, hogy Európa oroszlánrészt vállalna ebben a finanszírozási programban. Vagyis egyértelmű: itt az európai adófizetőkkel fizettetnék meg Ukrajna további finanszírozását

– emelte ki a politológus. Mint mondta, nem véletlenül figyelmeztetett Orbán Viktor az áprilisi választás tétjére. 

Kiemelte:

SZJA-mentesség, 14. havi nyugdíj és a hasonló intézkedések, elég csak ezekre gondolni – az erre szánt összegek mind Ukrajnába mennének. Természetesen ez a magyar adófizetők pénzét jelentené, a magyar adófizetők pénze menne Ukrajnába, egyre kevesebb maradna Magyarországon.

Ráadásul a brüsszeli tervből az is kiderült, hogy az Ukrajnába fektetett európai pénz ellenére, az ukrajnai újjáépítés legnagyobb nyertesei a globális nagytőke szereplői lennének. 

Itt a Blackrock és a Vanguard kerül elő, és ez különösen érdekes annak fényében, hogy most a Tisza Párt környékén pont ebből a globális gazdasági érdekkörből kikerülő emberek jelennek meg. Ez sem véletlen, és az sem véletlen, hogy Magyar Péter pont most kezd el beszélni arról, hogy Ukrajna újjáépítése és abban a magyar szerepvállalás hatalmas üzleti lehetőség lenne. Ez gyakorlatilag ugyanaz a kommunikáció, amit a brüsszeli intézményrendszer részéről is megfogalmaznak

– jegyezte meg Deák Dániel. 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij

Ukrajna uniós csatlakozása végzetes csapást mérne a magyar mezőgazdaságra

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A magvető munkája nem ér véget földi távozásával

A 98 évesen eltávozott Bojtor István református lelkipásztor öröksége.

