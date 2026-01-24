Deák Dániel: Az európai adófizetőkkel fizettetnék meg Ukrajna további finanszírozását

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Egyesült Államok és az Európai Unió egy, összesen nyolcszázmilliárd dolláros köz- és magántőkéből álló csomagot kíván mozgósítani Ukrajna újjáépítésére azt követően, hogy Oroszország lezárja a teljes körű katonai támadást. A 18 oldalas anyag egy évtizedre szóló helyreállítási programot ismertet, amely Ukrajna talpra állítását és az EU-csatlakozás felé vezető felgyorsított folyamatot egyaránt tartalmazza.

Orbán Viktor már korábban is figyelmeztetett – emlékeztet Deák Dániel

Forrás: Facebook

Orbán Viktor miniszterelnök a brüsszeli rendkívüli EU-csúcs után úgy fogalmazott, az ukrán elnök kevesli az Ukrajnának küldött támogatásokat, a fegyvereket és Európa eltökéltségét, de nem is kellett sokat várni Brüsszel válaszára.

Ursula von der Leyen tegnap este bemutatta az Ukrajna fejlődését megalapozó útitervet. Ebben minden ukrán igényt befogadtak a brüsszeliek. Nyolcszázmilliárd dollár Ukrajnának, gyorsított uniós csatlakozás 2027-ig, további támogatások egészen 2040-ig

– fűzte hozzá a kormányfő.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője lapunknak a brüsszeli terv kapcsán elmondta, Orbán Viktor már hetek óta arra hívja fel a figyelmet, hogy az Európai Unió további pénzeket akar adni Ukrajnának, és ezt egyébként eddig a baloldali nyilvánosság tagadta.

A 800 milliárd dolláros követelést Ukrajna részéről hivatalosan is megfogalmazták, mégis sokan azt mondták, hogy ez nem érinti az Európai Unió országait, nem érinti az európai adófizetők pénzét. Most azonban kiszivárgott a hivatalos terv. Ebben egyértelműen arról van szó, hogy Európa oroszlánrészt vállalna ebben a finanszírozási programban. Vagyis egyértelmű: itt az európai adófizetőkkel fizettetnék meg Ukrajna további finanszírozását

– emelte ki a politológus. Mint mondta, nem véletlenül figyelmeztetett Orbán Viktor az áprilisi választás tétjére.