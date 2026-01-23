„Szó sem lehet róla, hogy Brüsszel a magyarok pénzén finanszírozza az ukrán jólétet”

Nem fogjuk a magyar adófizetők pénzét Ukrajnába küldeni és tönkretenni a magyarok, különösen a magyar gazdák jövőjét Ukrajna jólétéért. Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, semmi nem előzheti meg a magyarok érdekét. Brüsszelnek pedig üzenjük: nem adjuk a magyarok pénzét!