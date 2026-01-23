Az Európai Bizottság legújabb tervezete szerint az unió magára vállalná Ukrajna nyolcszázmilliárd dolláros újjáépítésének oroszlánrészét, és stratégiai prioritásként kezeli Ukrajna azonnali felvételét a közös piacba – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs a legújabb brüsszeli tervre.
„Szó sem lehet róla, hogy Brüsszel a magyarok pénzén finanszírozza az ukrán jólétet”
Az Európai Bizottság új tervet mutatott be Ukrajna további finanszírozására és újjáépítésére. A dokumentumból kiderült, hogy Brüsszel az európai adófizetők pénzéből százmilliárdokat küldene Ukrajnának. Orbán Balázs kijelentette, nem fogjuk a magyar adófizetők pénzét Ukrajnába küldeni és tönkretenni a magyarok, különösen a magyar gazdák jövőjét Ukrajna jólétéért.
A miniszterelnök politikai igazgatója összefoglalta a terv legfontosabb pontjait:
- A bizottság által bemutatott dokumentum egy tízéves menetrendet vázol fel jóléti keret néven, amely a következő évtized végéig határozza meg a célokat, Vízió Ukrajnának 2040 gyűjtőnéven.
- A terv három fő pillére a források mobilizálása, az EU-integráció felgyorsítása – akár két éven belüli csatlakozással –, valamint az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciák nyújtása.
- A dokumentumból egyértelműen kiderül, hogy főként az adófizetők viselnék az Ukrajna finanszírozásával járó terheket, különösen az első fázisban.
A nyolcszázmilliárd dolláros összegből a bizottság 116 milliárd dollárt vállalna a 2028–2034-es uniós költségvetésből, nagyrészt vissza nem térítendő támogatásként, és a tagállamokat is minél nagyobb részvételre ösztönözné, „egy Marshall-tervhez hasonló megközelítés” részeként.
- A terv másik kiemelt eleme Ukrajna EU-csatlakozásának felgyorsítása, a reformok 2027-ig történő végrehajtásához kötött költségvetési támogatásokkal, valamint
Ukrajna gyorsított integrálása az EU közös piacába, amit „rövidtávú stratégiai prioritásként” határoz meg.
Ennek eszköze egy „mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás”, amely gyakorlatilag már tagállami jogokat biztosítana Ukrajnának, különösen a mezőgazdaság területén, ellehetetlenítve az európai és magyar gazdákat.
Pontosan ez az, amiből mi köszönjük szépen, de nem kérünk – szögezte le Orbán Balázs, és kiemelte:
Nem fogjuk a magyar adófizetők pénzét Ukrajnába küldeni és tönkretenni a magyarok, különösen a magyar gazdák jövőjét Ukrajna jólétéért. Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, semmi nem előzheti meg a magyarok érdekét. Brüsszelnek pedig üzenjük: nem adjuk a magyarok pénzét!
