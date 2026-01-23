Zelenszkij beszállt a magyar választási kampányba, hitet tett Magyar Péter mellett + videó

Zelenszkij megtámadta Orbán Viktort azért, mert a magyar miniszterelnök nemet mond a háborúra, és nem akarja a magyarok pénzét Ukrajnába küldeni – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója egy videót is mellékelt, amelyben az ukrán elnöknek a Világgazdasági Fórumon elmondott beszéde látható.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felszólal az 56. Világgazdasági Fórumon a svájci Davosban 2026. január 22-én (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller)

– Minden Viktor, aki európai pénzből él, miközben megpróbálja kiárusítani az európai érdekeket, megérdemel egy fejbekólintást. És ha jól érzi magát Moszkvában, az nem jelenti azt, hogy hagynunk kellene, hogy az európai fővárosok kis Moszkvákká váljanak – hangoztatta Volodomir Zelenszkij. Menczer Tamás szerint az ukrán elnök ezzel a beszédével beszállt a magyar választási kampányba, a Tisza Pártot támogatva.

„Jó lesz, ha Zelenszkij elnök is felfogja: nem mi élünk mások pénzéből, hanem az ukránok. Mi minden humanitárius és energetikai segítséget megadtunk és megadunk. Több tiszteletet a magyaroknak!”

– jelentette ki, hozzátéve: az országunkat nem akarjuk tönkretenni Ukrajnáért, sem a békét, sem a magyarok pénzét nem adjuk. Emlékeztetett, Zelenszkij már 1500 milliárd dollárt akar tíz évre, ezért is indul a nemzeti petíció.

„Nem fizetünk! Zelenszkij egy ukránbarát bábkormányt akar Magyarországon. Ezért szállt be a kampányba, ezért segíti a Tiszát, ezért támadja Orbán Viktort. De ehhez nekünk is lesz néhány szavunk! Magyarország az első!”

– szögezte le.

Ahogy arról Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt a múlt hét pénteken, az Európai Unió arra teszi fel a lapjait, hogy Ukrajna ezt a háborút Oroszországgal szemben, a frontvonalon megnyeri, és Európa ehhez a győztes ukrán háborúhoz ad pénzügyi támogatást. A miniszterelnök közölte, a magyar kormány által indított nemzeti petícióval most minden magyar lehetőséget kap, hogy nemet mondjon erre.

Az oroszokat nem lehet megverni a fronton

Úgy fogalmazott, az EU arra számít, hogy legyőzik a frontvonalon az ukrán hadsereggel az oroszokat, az oroszok jóvátételt fognak fizetni, és mindenki visszakapja a pénzét. – Erre a feltételezésre füstölik el százmilliárdjával az európai adófizetők pénzét egy olyan helyzetben, amikor Európának nincsen pénze – figyelmeztetett. Hozzátette:

nincs olyan komolyan vehető szakértő, aki azt állítaná, hogy az oroszokat meg lehet verni a fronton, olyan mértékig ráadásul, hogy jóvátétel fizetésére legyenek kötelezve.

Kiemelte azt is, a háború finanszírozásához kitapossák az emberekből a pénzt Nyugaton, és azt látják, hogy Magyarország erre nem hajlandó, ezért velünk szemben van egy követeléslista.