Orbán Viktor: Zelenszkij azért fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar Magyarországon. Én csak útban vagyok.

Robert Fico elfogadhatatlannak minősítette Zelenszkij viselkedését és felszólította a brüsszeli vezetőket, hogy határolódjanak el

A szlovák miniszterelnök, Robert Fico az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegetésére. Robert Fico Orbán Viktor mellé állt. Fico elfogadhatatlannak minősítette az ukrán elnök fenyegetését. A pozsonyi vezető felszólította a brüsszeli vezetőket, hogy határolódjanak el Zelenszkij Orbán Viktor miniszterelnököt fenyegető kijelentéseitől.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 7:43
Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: AFP)
A szlovák kormányfő, Robert Fico az X-en arra kérte az Európai Unió vezetőit, hogy határolódjanak el a kijelentésektől. A politikus egyúttal szolidaritását fejezte ki Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel.

Robert Fico kemény üzenetet fogalmazott meg Zelenszkijnek és Brüsszelnek (Fotó: AFP)
Fico bejegyzésében arra is figyelmeztetett, hogy amennyiben az ukrán elnök továbbra is hasonló hangnemben kommunikál, előfordulhat, hogy más európai uniós tagállamok is blokkolhatják az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelt.

A szlovák miniszterelnök emellett az Európai Unió vezetőihez is fordult. Konkrétan megnevezte az Európai Bizottság elnökét, Ursula von der Leyent, az Európai Tanács vezetőjét, valamint az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, Kaja Kallast is.

Fico a bejegyzésében úgy fogalmazott: 

szerinte az ukrán elnök kijelentései „felháborító zsaroló megnyilvánulásoknak” tekinthetők, és az uniós vezetőknek egyértelműen el kell határolódniuk ezektől.

Mint azt korábban megírtuk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt.

Borítókép: Robert Fico (Fotó: AFP)

