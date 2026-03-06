Robert Fico elfogadhatatlannak minősítette Zelenszkij viselkedését és felszólította a brüsszeli vezetőket, hogy határolódjanak el

A szlovák kormányfő, Robert Fico az X-en arra kérte az Európai Unió vezetőit, hogy határolódjanak el a kijelentésektől. A politikus egyúttal szolidaritását fejezte ki Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel.

Robert Fico kemény üzenetet fogalmazott meg Zelenszkijnek és Brüsszelnek (Fotó: AFP)