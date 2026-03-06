Súlyos figyelmeztetés az Europoltól: újabb terrorhullám fenyegeti Európát

Az Europol arra is figyelmeztetett, hogy Iránhoz köthető közvetítő csoportok is aktivizálódhatnak.

Az Europol egyik tisztviselője szerint ezek a szereplők különféle műveleteket hajthatnak végre, például terrortámadásokat, megfélemlítő kampányokat vagy a terrorizmus finanszírozását. Emellett kibertámadások, dezinformációs akciók és online csalási módszerek is szerepelhetnek az eszköztárukban.

A szervezet úgy látja, hogy ha az iráni konfliktus hosszabb ideig fennmarad, tovább nőhet a nyugati infrastruktúrát és vállalatokat célzó kibertámadások kockázata.

Jan Op Gen Oorth szerint a konfliktus az online térben is párhuzamos folyamatokat indíthat el. Mint fogalmazott, a bűnözői és terrorista hálózatok kihasználhatják a felfokozott információs környezetet, és mesterséges intelligenciával támogatott csalásokat, illetve dezinformációs kampányokat terjeszthetnek.

