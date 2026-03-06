EuropolEurópaterrorveszély

Súlyos figyelmeztetés az Europoltól: újabb terrorhullám fenyegeti Európát

Az Europol figyelmeztetést adott ki, miszerint az Európai Unióban nőtt a terrorfenyegetettség az iráni konfliktus következtében. A hatóságok elmondása alapján Iránhoz köthető közvetítő csoportok és radikalizálódó magányos elkövetők is veszélyt jelenthetnek, miközben az online térben is fokozódhatnak a dezinformációs és kibertámadások. Az EU ezért megerősítette az együttműködést az Europollal, mert attól tartanak, hogy a konfliktus további biztonsági veszélyekkel fenyegeti Európát.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 8:50
Illusztráció
Illusztráció Forrás: AFP
Az iráni konfliktus következtében emelkedett a terrorfenyegetettség az Európai Unióban az Europol tájékoztatása alapján. A hatóság szerint fennáll annak lehetősége, hogy Iránhoz köthető közvetítő csoportok destabilizáló tevékenységet indíthatnak az EU területén – számolt be cikkében az Origo.

Újabb terrorhullám fenyegeti Európát
Újabb terrorhullám fenyegeti Európát Fotó:  AFP

Az Europol szerint az unióban jelenleg magasabb szintű a terroristafenyegetések veszélye. Ez megjelenhet egyéni radikalizálódás formájában is, amikor magányos elkövetők vagy kisebb, spontán szerveződő csoportok hajtanak végre akciókat.

„Az ilyen jelenségek gyakran saját kezdeményezésű radikalizálódásból fakadnak, amelyet egyének vagy kisebb, önszerveződő sejtek hajtanak végre” – mondta Jan Op Gen Oorth, az Europol szóvivője.

A szóvivő arra is felhívta a figyelmet, hogy az interneten terjedő tartalmak felgyorsíthatják a rövid idő alatt kialakuló radikalizációt az Európai Unióban élő diaszpórák és más személyek körében.

A hét elején az Európai Bizottság Biztonsági Kollégiuma arról döntött, hogy erősíti az együttműködést az Europollal. A lépést az indokolta, hogy attól tartanak: Irán megtorló lépéseket tehet azt követően, hogy egy izraeli vezetésű támadásban életét vesztette az ország korábbi legfelsőbb vezetője.

Egy regionális hírszerzési forrás március 3-án úgy nyilatkozott, hogy ha Irán eléri a kétségbeesés szintjét, úgynevezett kaotikus terrorizmus is kialakulhat. Ebben az esetben olyan független sejtek léphetnek akcióba, amelyeknek nincs közvetlen kapcsolatuk Teheránnal, mégis szabad mozgásteret kapnak a cselekvésre.

Az Europol arra is figyelmeztetett, hogy Iránhoz köthető közvetítő csoportok is aktivizálódhatnak. 

Az Europol egyik tisztviselője szerint ezek a szereplők különféle műveleteket hajthatnak végre, például terrortámadásokat, megfélemlítő kampányokat vagy a terrorizmus finanszírozását. Emellett kibertámadások, dezinformációs akciók és online csalási módszerek is szerepelhetnek az eszköztárukban.

A szervezet úgy látja, hogy ha az iráni konfliktus hosszabb ideig fennmarad, tovább nőhet a nyugati infrastruktúrát és vállalatokat célzó kibertámadások kockázata.

Jan Op Gen Oorth szerint a konfliktus az online térben is párhuzamos folyamatokat indíthat el. Mint fogalmazott, a bűnözői és terrorista hálózatok kihasználhatják a felfokozott információs környezetet, és mesterséges intelligenciával támogatott csalásokat, illetve dezinformációs kampányokat terjeszthetnek.

Borítókép: Illusztráció

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

