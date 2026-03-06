Rendkívüli

Ukrán titkosszolgálati tisztet fogott el a NAV, aranytömböket és pénzt szállítottak

rapidnézőpont intézetBoros Bánk Leventenéző lászlóorbán viktor

Rapid extra – Orbán Viktor nézőpontja: Ukrajna bandita magatartást tanúsít + videó

Orbán Viktor a Kossuth rádióban kijelentette: Magyarország nem enged az ukrán nyomásnak, és ha kárt okoznak az országnak, nem várhatják el a brüsszeli támogatások megszavazását. A miniszterelnöki interjút Néző László, lapunk főszerkesztője és Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója, helyettes vezetője elemezte.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 10:46
Nem rettent meg Orbán Viktor miniszterelnök az ukránok életére törő fenyegetésétől, viszont nem esett jól neki – vallotta be a Kossuth rádió reggeli adásában a kormányfő. Kiemelte, ha az ukránok kibabrálnak velünk, ne várják el, hogy a brüsszeli támogatásokat megszavazzuk, Magyarország ugyanis a jogával él. Mint fogalmazott, a zsarolásnak nem engedünk. Azt is részletesen kifejtette, hogy a háborúk és a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt a magyarok nem sérülhetnek, a kormány pedig az árképzést is alakíthatja, amire már korábban is volt példa. Hozzátette, a biztonságunk mindennél fontosabb, legyen szó háborúról vagy éppen egy újabb migrációs hullámról. A miniszterelnök reggeli interjúját a Rapid extrában Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója, helyettes vezetője és Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője elemezte.    

Visszafogott volt, és így is nyilatkozott mind csütörtökön és péntek reggel is a rádióban Orbán Viktor miniszterelnök, holott halálosan megfenyegették őt és más módon az országot is az ukránok- fogalmazott Néző László. Feltette a nagy kérdést Boros Bánk Leventének, jó -e ez a szolidabb hangnem? A politológus véleménye szerint igen, érthető és megérthető, ugyanis meg kell akadályozni a háború eszkalációját, mert ha egy ilyen fenyegetésre Magyarország hasonló stílusban reagál, akkor az olyan, mint az első vagy a második világháború eleje volt, de mi nem ezt akarjuk. Hazánk az első pillanattól a béke pártján áll. Mint fogalmazott, nem érthető, hogy az ukrán elnök egy NATO-tagállam, uniós tagország miniszterelnökét és rajta keresztül az országot fenyegette meg katonai csapással. Véleménye szerint ez a normális hozzáállás, hogy katonai fenyegetésre nem hasonlóval válaszol a miniszterelnök.

Az adásban azt is részletesen kifejtették, hogy a kormányfő mondatai szerint ő csak útban van az ukrán és uniós törekvéseknek, követelőzéseknek, kvázi kívánságoknak, ugyanis Ukrajna mindent is követel tőlünk, ami hihetetlenül megdöbbentő. Boros Bánk Levente szerint rettentően szürreális, hogy a Barátság olajvezetéket, hiába van erre kötelezettsége, nem indítja újra Zelenszkij, holott ez az elmúlt négy évben ez mindig sikerül néhány napon belül, bármi is történt. Hozzátette azt is, hogy a sajtóban próbálják relativizálni Zelenszkij elnök fenyegetését úgy, nincs itt semmi látni való, csak nagyot mondott, blöff az egész, miközben a Tisza-vezér Magyar Péter is eljátszotta a szokásos színjátékát.

Szó esett arról is, hogy a Tisza Párttal szimpatizáló kommentelők már ott tartanak, hogy örülnének, ha Magyarországot megtámadná Ukrajna. 

Nem maradt ki adásunkból a Közel-Kelet sem, ahonnan folyamatosan menekítik ki a magyar embereket, és itt ezres nagyságrendről beszélhetünk, valamint az esetleges migrációs válságról, terrorizmusról is határozott elemzést láthatnak, hallhatnak műsorunkban.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

