A magyar hadifoglyok kiszabadulásán röhög a Tisza tanácsadója + videó

„Vérlázító! Az „első tiszás”, Kéri László röhög a két magyar hadifogoly kiszabadulásán! Ez a Tisza!” – írta közösségi oldalán Menczer Tamás.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója arra reagált, hogy Kéri László, aki a Tisza vezérkarának szokott tanácsot adni azon nevet, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter moszkvai látogatásakor hazahozta azt a két magyar állampolgárt, akik orosz hadifogságba estek.

Weber és Magyar Péter belevinné az országot a háborúba. Orbán Viktor még a hadifoglyokat is kihozza a háborúból! Ez a különbség

– mutatott rá Menczer Tamás Manfred Weberre, az Európai Néppárt vezetőjére, illetve annak szövetségesére, a Tisza Párt elnökére utalva.

Magyarral és Weberrel szemben, akik csak a háború folytatásában érdekeltek, Orbán Viktor személyesen látogatta meg a hazahozott magyar foglyokat, akiknek biztonságot és szabadságot ígért.