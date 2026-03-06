Kéri LászlóMenczer TamásOrbán ViktorSzijjártó Péter

A magyar hadifoglyok kiszabadulásán röhög a Tisza tanácsadója + videó

Németh Péter, a Népszava főszerkesztője Mélyvíz című műsorában fogadta vendégül Kéri Lászlót, ahol megtörtént az ominózus eset.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 06. 17:43
Kéri László, a Kontroll.hu műsorvezetője, Magyar Péter pártjának állandó szakértője Képernyőfotó/Youtube
„Vérlázító! Az „első tiszás”, Kéri László röhög a két magyar hadifogoly kiszabadulásán! Ez a Tisza!” – írta közösségi oldalán Menczer Tamás. 

Menczer Tamás felfedte az ukrán háttéralkut
Forrás: Facebook/Menczer Tamás

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója arra reagált, hogy Kéri László, aki a Tisza vezérkarának szokott tanácsot adni azon nevet, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter moszkvai látogatásakor hazahozta azt a két magyar állampolgárt, akik orosz hadifogságba estek.

Weber és Magyar Péter belevinné az országot a háborúba. Orbán Viktor még a hadifoglyokat is kihozza a háborúból! Ez a különbség

– mutatott rá Menczer Tamás Manfred Weberre, az Európai Néppárt vezetőjére, illetve annak szövetségesére, a Tisza Párt elnökére utalva.

Magyarral és Weberrel szemben, akik csak a háború folytatásában érdekeltek, Orbán Viktor személyesen látogatta meg a hazahozott magyar foglyokat, akiknek biztonságot és szabadságot ígért.

Borítókép: Kéri László (Forrás: YouTube/Képernyőfotó)


