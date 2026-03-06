Vádat emelt két fiatalkorú fiúval szemben a Kecskeméti Járási Ügyészség. Az egyik megverte a sértettet, majd a bántalmazásról a társa által rögzített felvételt az internetre feltöltötte.
Azzal akart menőzni a fiatalember, hogy megosztja a videót arról, ahogy fejbe rúgja a társát
Most megnézheti magát.
A vádirat szerint a két fiatalkorú vádlott és a szintén fiatalkorú sértett egy Bács-Kiskun vármegyei lakásotthonban éltek. A 17 éves elkövető 2025 áprilisában, az utcán számon kérte a sértettet, hogy miért beszélt csúnyán a nevelőkkel – írja az ügyészség. Ezután a vádlott egyszer fejbe rúgta a fiút, aki elájult és összeesett.
Az elkövető a bántalmazás előtt megkérte a 14 éves társát, hogy a verést vegye fel, mert a videóval „menősködni” akart. A fiatalabb fiú telefonnal rögzítette a bántalmazást, amivel társa szándékát erősítette. A rúgás után a fiatal átadta a telefont idősebb társának, aki a felvételt feltöltötte egy közösségi oldalra. A felvételen az áldozat arca jól felismerhető volt, a feltöltés a sértettnek jelentős érdeksérelmet okozott.
A bántalmazás miatt a sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.
A járási ügyészség a két vádlottat személyes adattal visszaélés, garázdaság és könnyű testi sértés vétségével vádolja, az idősebb elkövetőt mint tettest, a társát, pedig mint bűnsegédet. Az ügyészség a 17 éves fiúval szemben közérdekű munka, társával szemben próbára bocsátás kiszabását indítványozta.
A vádlottak bűnösségéről a Kunszentmiklósi Járásbíróság fog dönteni.
