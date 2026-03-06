NB INebojsa VignjevicsDVTK

Edzőváltás az NB I-ben: a volt újpesti más csapatot húzhat ki a pácból

Egyetlen élvonalbeli csapat volt, amely nem vette sikerrel a negyeddöntőjét a labdarúgó Magyar Kupában. A DVTK az NB II-ben listavezető Bp. Honvédtól kapott ki, és a kupakiesés után a klub szerződést bontott Vladimir Radenkovics vezetőedzővel. Pénteken pedig már bemutatta az utódját is, Nebojsa Vignjevicset.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 19:17
A DVTK-nál abban bíznak, Nebojsa Vignjeviccsel kiharcolják a bennmaradást Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba
A Ferencváros gálázva, az ETO FC Győr és a Zalaegerszeg, ha nehézkesen is, de kiejtette másodosztályú ellenfelét a Magyar Kupa negyeddöntőjében. A DVTK nem birkózott meg ezzel a feladattal, csütörtökön 1-0-ra kikapott az NB II-t vezető Budapest Honvéd otthonában és elbúcsúzott a sorozattól. A Diósgyőr így a kupában sem tudta megmenteni az idényét, miközben a bajnokságban is bukdácsol, a vonal alatt tanyázva a kiesés veszélye fenyegeti. Két pontra van a tizedik MTK-tól, tehát nem behozhatatlan a hátránya, viszont a klub vezetősége úgy döntött, ezt a csatát már más trénerrel vívja meg, ezért a csütörtöki kupakiesés után menesztette Vladimir Radenkovicsot, és egy nappal később már új vezetőedzőt mutatott be Nebojsa Vignjevics személyében.

A DVTK csütörtökön kiesett a kupából, péntektől már Nebojsa Vignjevics irányítja a csapatot
A DVTK csütörtökön kiesett a kupából, péntektől már Nebojsa Vignjevics irányítja a csapatot. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

A Honvéd és az Újpest után a DVTK-val is menekülne

Mint arra a DVTK honlapja emlékeztet, a szerb szakembernek már van ilyen irányú tapasztalata, hiszen korábban a Honvédot és az Újpestet is benntartotta az élvonalban, utóbbival kétszer a Magyar Kupát is megnyerte.

– Nebojsa Vignjevics kívül-belül ismeri a magyar labdarúgás minden szereplőjét a játékosoktól kezdve az edzőkön és a játékvezetőkön keresztül a sportújságírókkal bezárólag – közölte Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója. – Egy más stílusú edzőt kerestünk, és 

Nebojsa Vignjevics egy karakteres személyiség, aki kemény kézzel irányítja a rábízott csapatokat. Emellett az is mellette szól, hogy már helytállt hasonló kritikus szituációban az Újpest és a Honvéd élén. Az első körben az idény végéig kötöttünk szerződést vele és két segítőjével, a folytatásról pedig majd nyáron tárgyalunk.

Vignjevics tudja, mit vállalt

– Tudom, hogy hová jöttem, mindig is szerettem Diósgyőrben meccselni – bókolt az új edző. – A szurkolók nemcsak kiváló hangulatot teremtettek, hanem nagy nyomást is helyeztek az ellenfélre, egyúttal pluszenergiát adtak a sajátjaiknak. Tudom, hogy most nem egyszerű a helyzet, ám a szurkolói nélkül a DVTK az nem DVTK. Én most nem szavakkal szeretném őket visszahívni a lelátóra, hanem tettekkel: azt mondom, ki kell érdemelnünk a támogatásukat, és majd a jó mérkőzések és a győzelmek visszahozzák őket a stadionba. Azért vállaltam el ezt a megbízatást, mert az idei mérkőzéseket látva, azt állapítottam meg, hogy van potenciál a keretben. Ezeket a meglévő egyéni képességeket kell csapattá gyúrni, akik képesek egymásért küzdeni, és együtt nyerni. Hiszek abban, hogy a DVTK meg tudja őrizni élvonalbeli tagságát, és ezt elsősorban arra alapozom, hogy az említett mérkőzéseken nem a többi csapat volt jó, hanem a DVTK nem játszott elég jól. Még olyan mérkőzéseken is pontokat hullajtottak, ahol két hasonló csapat találkozott, ezen kell a legsürgősebben változtatni. És ha a szurkolók is visszatérnek, akkor biztosan bent maradunk – tette hozzá Vignjevics, aki szombaton már edzést vezényel a csapatnak, vasárnap 13.30-kor pedig már élesben is irányít, amikor a Diósgyőr az MTK otthonába látogat.

 

