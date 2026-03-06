Kenyér és sajt után most igazi magyar kolbászt tesztelnek Gianniék

A két szakember eltökélt abban, hogy minél több emberrel megismertesse a magyar gasztronómia alap és kiemelt értékeit. A korábbi részekben Gianniék teszteltek már kovászos kenyeret, és kézműves sajtokat. Ezek után mi jöhetne, mint a híres magyar kolbász, amiért más nemzetek is szerte a világban rajonganak.

A régi disznóvágásokon családtagok vesztek össze azon, milyen legyen a fűszerezése, sütni valóból, vagy füstöltből készüljön több. A családi recepteket aztán generációk vitték tovább, és ma is ott lóg egy pár kolbász sok magyar háztartásban a kamrában, ami magában is nagy kedvenc kenyérrel de rakott krumplihoz, vagy rántottához is kiváló csemege. A kolbász olyannyira nemzeti érték lett, hogy a Csabai kolbász, Gyulai kolbász és a Debreceni páros kolbász Hungarikumnak is számít.

– A Mindmegette szerkesztőségével mangalicából készült száraz parasztkolbászokat kóstoltunk, amiből az általunk vélt három legjobbat kiválasztottuk Gianninak és Mikinek – mesélte Kósa Kolos, a Mindmegette maestrója. – A tesztelés során sok mindenre kellett figyelni, az ízre, állagra. Most is érkezett segítség az adásba, Such Zoltán András, kolbászkirály látta el tanácsokkal Giannit és Mikit, milyen szempontokra figyeljenek.

A Hír TV-n vasárnap 11 órától kiderül, melyik kézműves kolbászt találta legfinomabbnak a két gasztro szakember.