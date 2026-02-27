Gianni és Miki tesztjén kiderül, hol készül a legjobb sajt

Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós gasztrokalandja folytatódik. A két gasztronómiai szakember segít abban, hogy megismerhessük a legjobb hazai termelőket. Gianni és Miki több héten át járják az országot. Gasztroműsorukat a Mindmegette.hu-n, a magyarnemzet.hu-n és a Hír TV-n láthatják a nézők. Az első adásban kovászos kenyereket teszteltek, az újabb epizódban pedig azt keresik, hogy melyik a jó kézműves sajt.

– Félkemény, tehéntejből készült sajtokat kóstolt Gianni és Miki. Tíz sajtot teszteltünk a Mindmegette csapatával, ebből hármat kiválasztottunk végső tesztelésre. Gianni és Miki szakértői tanácsokat is kapott a kóstoláshoz Gundel Károly sajtbírától, aki elmondta, mire figyeljen az ember, ha jó sajtot szeretne venni – mesélte Kósa Kolos, a Mindmegette maestrója.

A két jóbarát most is vakon tesztelte a termékeket illat, állag és íz szempontjából. A játékos vakteszt után a győzteshez indultak Pilisbe, az új kaland ott folytatódik. elindultak a győzteshez. Március elsején láthatják az adást a Hír TV műsorán, melyből kiderül, ki a legjobb sajtkészítő.

Magyar értékek

Gianni Annoninak óriási élmény volt, hogy igazi magyar legendával találkozhatott a második részben: Ternovszky Béla, Kossuth- és Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező otthonában még kulisszatitkokat is elárult a leghíresebb alkotásáról, a Macskafogóról.

Gianni boldogan mesélte, milyen csodaszép helyekre látogattak el, és még azt is megtudta, mi Magyarország egyik nemzeti sportja. – A sorozattal a célunk, hogy a magyar értékeket bemutassuk – mondta Gianni.