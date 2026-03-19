Magyar cég épít regionális központot Veszprémben

Az ipari automatizálással foglalkozó, hazai tulajdonú Controlsoft Automatika Kft. egy új regionális szolgáltatóközpontot épít mintegy 2,5 milliárd forint értékben, amihez a kormány 940 millió forint támogatást nyújt, így segítve 25, kifejezetten magas képzettséget igénylő munkahely létrehozását – közölte Szijjártó Péter csütörtökön.

Ez a beruházás az ország technológiai és innovációs kapacitásainak erősítéséhez is nagyban hozzájárul. A Controlsoft magyar mérnöki tudással, magyar innovációs képességekkel, világklasszis színvonalon olyan technológiai megoldást dolgozott ki, amelyet a világban mindenhol tudnak használni, és amely a kritikus infrastruktúra üzemeltetésében nélkülözhetetlen

– hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter. – Legyen szó, ahogy elhangzott, az ország energiaellátásáért felelős paksi atomerőműről vagy legyen szó akár a magyar gazdaság gerincoszlopát adó autógyárakról, mint például a kecskeméti Mercedes, amely szintén az önök irányítástechnikáját használja – folytatta. Kiemelte, hogy az elmúlt évek során 47 beruházásról állapodott meg a kormány Veszprémben és térségében, több mint háromszázmilliárd forint értékben, aminek nyomán 12 ezer új munkahely jött létre. – Ezen beruházások, azt hiszem, hogy Veszprémet egy más polcra helyezték. A város most szerintem már legalább annyira a régió gazdasági központja is, mint ahogyan kulturális főváros – mutatott rá.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre.

Kifejtette, hogy az iráni háború igen komoly veszélyt jelent most Európára és azon belül Magyarországra is, hiszen a Hormuzi-szoros lezárása a globális kőolajigény húsz százalékát érinti, és ez különösen súlyos helyzetbe hozza a kontinenst, miután Brüsszel az orosz energiaforrásoktól is elvágta magát.

Ennek kapcsán kijelentette, hogy a kormánynak ezért a legfőbb feladata biztosítani hazánk kimaradását minden háborúból, illetve megóvni a lakosságot és a gazdaságot a konfliktusok negatív hatásaitól.

Ez azért nagyon fontos, mert ha ezt nem tudjuk elérni, akkor az összes olyan eredmény, amelyet eddig elértünk, pillanatok alatt semmissé válhat

– figyelmeztetett. – A nagy nehézségek dacára a magyar gazdaság mégiscsak össze tudott hozni egymillió új munkahelyet, mégiscsak össze tudtuk hozni Európa legalacsonyabb adóit, össze tudtuk hozni a rezsicsökkentést, és ki tudjuk termelni a 13. és 14. havi nyugdíjat, illetve egy olyan családtámogatási rendszert, amilyen nincs máshol Európában, sőt a világon – tette hozzá.



