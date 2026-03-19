Kórházba került Chuck Norris

A TMZ értesülései szerint Chuck Norrist kórházba szállították Hawaiin. A portál azt írja, hogy orvosi vészhelyzet állt elő, hogy pontosan mit történt, azt egyelőre nem tudni. „Bármi is történt, gyorsan kellett történnie, mert szerdán még Kauai szigetén edzett. A színész egyik barátja telefonon beszélt vele, tőle az az információ érkezett, hogy Norris jókedvű volt és viccelődött” – írják a cikkben.

A 86 éves sztár a hónap elején ünnepelte a születésnapját, ekkor egy videót is posztolt, melyen az látható, ahogyan az edzőjével végez gyakorlatokat.

Ma vagyok 86 éves! Nincs is jobb, mint egy játékos akció egy napsütéses napon, hogy fiatalnak érezd magad. Hálás vagyok egy újabb évért, a jó egészségért és a lehetőségért, hogy továbbra is azt csinálhassam, amit szeretek

– írta Norris az Instagram-videójához. „Köszönöm mindenkinek, hogy a világ legjobb rajongói vagytok. Az évek során nyújtott támogatásotok többet jelentett nekem, mint gondolnátok” – tette hozzá a Walker, a texasi kopó sztárja.