A karate-világbajnokból lett akcióhős az interneten is legyőzhetetlen. A Chuck Norris-kvízből kiderül, tényleg képben van-e a harcművészből lett igazságosztó pályafutásával.
Chuck Norris: pörgőrúgás, texasi igazság és halhatatlan mémek – most kiderül, mennyire ismeri a legendát?
A karate-világbajnokból lett akcióhős az interneten is legyőzhetetlen. A Chuck Norris-kvízből kiderül, tényleg képben van-e a harcművészből lett igazságosztó pályafutásával.
Melyik harcművészet tette világhírűvé Chuck Norrist?
További Kultúra híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Demjén-slágerek, szerelem és balatoni nyár: megérkezett a várva várt Hogyan tudnék élni nélküled? az Erkel színpadára
Berobbant az új magyar musical, ilyen premiert ritkán látni.
Petíció indult a karhatalmi erővel fenyegetett nagyváradi premontrei apát védelmében
Már több ezren aláírták a CitizenGo akcióját a nagyváradi keresztény magyar kultúra védelmében.
Veszélyben vannak a gyermekeink – figyelmeztet Szalóki Ági
A neves énekesnő nem hallgat tovább.
Végső búcsút vettek Aknay János festőművésztől Szentendrén
Február 14-én, szombaton délután kísérték utolsó útjára Aknay János Kossuth-díjas festőművészt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Demjén-slágerek, szerelem és balatoni nyár: megérkezett a várva várt Hogyan tudnék élni nélküled? az Erkel színpadára
Berobbant az új magyar musical, ilyen premiert ritkán látni.
Petíció indult a karhatalmi erővel fenyegetett nagyváradi premontrei apát védelmében
Már több ezren aláírták a CitizenGo akcióját a nagyváradi keresztény magyar kultúra védelmében.
Veszélyben vannak a gyermekeink – figyelmeztet Szalóki Ági
A neves énekesnő nem hallgat tovább.
Végső búcsút vettek Aknay János festőművésztől Szentendrén
Február 14-én, szombaton délután kísérték utolsó útjára Aknay János Kossuth-díjas festőművészt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!