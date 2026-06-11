Kávé, Montmartre és akcióhősök – Francia filmes kvíz
A francia film egyszerre tud lírai és vagány lenni: egyik pillanatban egy félénk lány rendezi titokban mások életét Montmartre-ban, a másikban egy csendes bérgyilkos védi a gyermeket New York utcáin. Ez a kvíz a francia mozi játékos, közismert arcát mutatja meg – különösebb felkészülés nélkül is élvezhetően.
Melyik párizsi városrészben játszódik a Amélie csodálatos élete nagy része?
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