futball-vb-sztorikFernando SantosPortugáliaCristiano Ronaldo

A világ megőrült, Cristiano Ronaldo csak duzzogott

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Ma este a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A 100. egyben befejező részben azt a történetet idézzük fel, amely a legutóbbi, 2022-es világbajnokságon Cristiano Ronaldóval esett meg. A szupersztár, aki végül a kispadon kötött ki. Cristiano Ronaldo, akit leírtak. Lehet, hogy ez nagy hiba volt.

Lantos Gábor
2026. 06. 11. 5:05
Ez az igazi őrület: Cristiano Ronaldo a kispadon, a fotósok meg háttal a pályának Katarban Fotó: ADRIAN DENNIS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ronaldo sem tudott csodát tenni

Ami ezek után történt, az tényleg döbbenetes volt. A sértett Ronaldo szinte egymaga vette hátára a csapatot. Ráadásul Ronaldo pályára lépésével, s a 196. válogatottbeli mérkőzésével beállította a kuvaiti Bader al-Mutava világrekordját. Ez azonban kevéssé érdekelte. Az már annál inkább, hogy vezetésével se tudott Portugália egyenlíteni, így született meg a vb legnagyobb meglepetése: Marokkó első afrikai csapatként jutott be a vb-k történetében a legjobb négy közé, Portugália kiesett, Ronaldo 2022-ben sem lett világbajnok.

Később kiderült, hogy ez a konfliktus nem Katarban és nem a világbajnokság közben kezdődött, ott legfeljebb indukálódott. Ronaldo már a vb előtt nagyon nehéz helyzetbe került, mert összeveszett akkori klubjával, a Manchester United csapatával, ahonnan távoznia kellett. Családi életében is drámai pillanatokat élt át, mert 2022. április 18-án meghalt az újszülött kisfia. Fernando Santos 2023-ban utólag azt mondta, hogy 

Ronaldo 2022 második felében hat nagyon nehéz hónapon ment keresztül, és ez hatással volt rá. Azt is elárulta, hogy a kapcsolatuk megromlott, és a vb óta nem beszéltek egymással.

A Svájc elleni 6-1 után sok portugál és brazil elemző azt írta, hogy a csapat mozgékonyabb, gyorsabb és kevésbé Ronaldo-központú lett. Az egyik legtöbbet idézett elemzés szerint Portugália felszabadult Ronaldo nélkül, és a támadójáték sokkal veszélyesebb lett Goncalo Ramosszal a középcsatár posztján. Ez nagyon érzékeny téma volt Portugáliában, mert korábban gyakorlatilag elképzelhetetlennek tűnt, hogy a válogatott történetének legnagyobb játékosát egy világbajnoki mérkőzésen padra ültessék.

Az elemzők egy dologban tévedtek

Ami különösen érdekes, hogy 2023–2025 között Fernando Santos már nyíltan beszélt arról, hogy Ronaldo rosszul fogadta a döntést, és a vb után megszakadt köztük a rendszeres kapcsolat. 

Ez utólag megerősítette azt a portugál sajtóban régóta jelen lévő vélekedést, hogy a kispadra ültetés nem egyetlen mérkőzésről szólt, hanem egy korszak végét jelentette a portugál válogatottban.

Viszont ebben az elemzőknek végül nem lett igazuk. Mégpedig azért nem, mert Cristiano Ronaldo – 41 évesen – élete hatodik világbajnokságára készül. Ami a válogatottban nyújtott teljesítményét illeti, arról mi, magyarok is sokat tudnánk mesélni. Elég csak felidézni a vb-selejtezőket. A budapesti magyar–portugál meccsen egyszer, a lisszaboni visszavágón kétszer köszönt be Ronaldo a magyaroknak. Ha a 41 éves Ronaldo pályára lép a tengerentúlon, az argentin Lionel Messihez hasonlóan rekorder lehet a hat vb-szereplésével. 

DOHA - Cristiano Ronaldo of Portugal during the FIFA World Cup Qatar 2022 quarterfinal match between Morocco and Portugal at Al Thumama Stadium on December 10, 2022 in Doha, Qatar. ANP KOEN VAN WEEL netherlands out - belgium out (Photo by Koen van Weel / ANP MAG / ANP via AFP)
A pillanat, amikor Cristiano Ronaldo számára befejeződött a katari világbajnokság Fotó: KOEN VAN WEEL/ANP MAG

Erre azonban még egy kicsit várni kell. A portugál csapat június 17-én, Houstonban lép először pályára Kongó ellen a 2026-os világbajnokságon. Ronaldónak az eddigi öt vb-szereplés nem hozott nagy sikert, a legjobb eredménye a 2006-os világbajnokságon elért negyedik helyezés. Ha ezt 41 évesen felül tudja múlni, az tényleg óriási szenzáció lesz.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Máté
idezojelekenergia

Egy csokor foltos bürök: Európa az energiafegyver korában

Tóth Máté avatarja

Elkezdődött a versenyfutás a XXI. századért, az EU pedig egyenesen ballaszt ebben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.