A világ megőrült, Cristiano Ronaldo csak duzzogott

Később kiderült, hogy ez a konfliktus nem Katarban és nem a világbajnokság közben kezdődött, ott legfeljebb indukálódott. Ronaldo már a vb előtt nagyon nehéz helyzetbe került, mert összeveszett akkori klubjával, a Manchester United csapatával, ahonnan távoznia kellett. Családi életében is drámai pillanatokat élt át, mert 2022. április 18-án meghalt az újszülött kisfia. Fernando Santos 2023-ban utólag azt mondta, hogy

Ronaldo 2022 második felében hat nagyon nehéz hónapon ment keresztül, és ez hatással volt rá. Azt is elárulta, hogy a kapcsolatuk megromlott, és a vb óta nem beszéltek egymással.

A Svájc elleni 6-1 után sok portugál és brazil elemző azt írta, hogy a csapat mozgékonyabb, gyorsabb és kevésbé Ronaldo-központú lett. Az egyik legtöbbet idézett elemzés szerint Portugália felszabadult Ronaldo nélkül, és a támadójáték sokkal veszélyesebb lett Goncalo Ramosszal a középcsatár posztján. Ez nagyon érzékeny téma volt Portugáliában, mert korábban gyakorlatilag elképzelhetetlennek tűnt, hogy a válogatott történetének legnagyobb játékosát egy világbajnoki mérkőzésen padra ültessék.

Az elemzők egy dologban tévedtek

Ami különösen érdekes, hogy 2023–2025 között Fernando Santos már nyíltan beszélt arról, hogy Ronaldo rosszul fogadta a döntést, és a vb után megszakadt köztük a rendszeres kapcsolat.

Ez utólag megerősítette azt a portugál sajtóban régóta jelen lévő vélekedést, hogy a kispadra ültetés nem egyetlen mérkőzésről szólt, hanem egy korszak végét jelentette a portugál válogatottban.

Viszont ebben az elemzőknek végül nem lett igazuk. Mégpedig azért nem, mert Cristiano Ronaldo – 41 évesen – élete hatodik világbajnokságára készül. Ami a válogatottban nyújtott teljesítményét illeti, arról mi, magyarok is sokat tudnánk mesélni. Elég csak felidézni a vb-selejtezőket. A budapesti magyar–portugál meccsen egyszer, a lisszaboni visszavágón kétszer köszönt be Ronaldo a magyaroknak. Ha a 41 éves Ronaldo pályára lép a tengerentúlon, az argentin Lionel Messihez hasonlóan rekorder lehet a hat vb-szereplésével.