Mögöttünk marad-e valamikor? — újraolvastuk Jirí Kratochvilt

Kratochvil 1940 januárjában született Brünnben (Brno). 1963-ban végezte el ez egyetemet, ezt követően tanárként és archiváló munkatársként dolgozott. Értelmiségi pályafutásának azonban vége lett; 1968-ban, a prágai tavaszt követően, az alig huszonnyolc éves ifjút rendszerellenessége miatt a „normalizálás” korszakát élő kommunista Csehszlovákiában évtizedekre tiltólistára tették. A következő húsz évben volt egyebek mellett darukezelő, segédmunkás, éjjeliőr, telefonkezelő, fűtő. A rendszerváltás után léphetett hivatásos íróként a nyilvánosság elé.

Ma a cseh irodalom egyik legjelentősebb alakjaként tartják számon, műveit és munkásságát számos irodalmi díjjal ismerték el.

A totalitarizmus és manipuláció természetét vizsgáló, sokrétű elbeszélői nyelven megírt, groteszk elemeket filozófiai elmélkedésekkel és lírai hangnemmel vegyítő regény címében a „bestiáról”, vagyis a szörnyetegről gondolhatnánk, hogy egy konkrét gonosz szereplő, de kiderül, hogy a bestia nem egyetlen személy. Nem Sztálin, nem konkrét diktátor és nem is egy titkosrendőr. A bestia maga az a mechanizmus, amely lehetővé teszi az erőszak és az embertelenség újratermelődését. Az ábrázolt gonosz itt nem individuális, hanem rendszerszintű jelenség.

Megvalósult szocializmus

Kratochvil megrázóan ábrázolja a gyermekek átnevelésének folyamatát, ahogyan a névváltoztatással a hatalom megpróbálja eltörölni az identitásukat, hogy a helyére egy mesterségesen létrehozottat ültessen. Spartakus és társai elsősorban áldozatok, ugyanakkor a történet előrehaladtával egyre inkább résztvevőivé válnak annak a rendszernek, amely elpusztítani készül őket, felvetve azt a kérdést, vajon milyen mértékben felelős az egyén saját tetteiért egy olyan környezetben, ahol minden döntését külső erők befolyásolják.