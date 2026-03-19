ivan lozovykárpátaljai magyarbörtön

Börtönbe zárná a kárpátaljai magyarokat egy ukrán politikus

Újabb ukrán fenyegetés érkezett. Ezúttal egy ukrán politikus a kárpátaljai magyarok börtönbe zárásáról beszélt.

Munkatársunktól
2026. 03. 19. 18:03
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Unió vezetőivel Fotó: AFP
Rács mögött látná szívesen a kárpátaljai magyarokat Ivan Lozovy korábbi ukrán politikus és katona – hívta fel a figyelmet a Mandiner.

A kárpátaljai magyarokat fenyegeti egy ukrán politikus (Illusztráció, forrás: AFP)
Lozovy a szélsőséges Ajdar önkéntes zászlóaljban szolgált, csakúgy, mint az a Jevhen Dikij, aki nemrég Magyarország megszállását helyezte kilátásba.

Egy videó tanúsága szerint Lozovy elfogadhatatlannak tartja, hogy a kárpátaljai magyarok magyar iskolába járnak, magyar zászlót tűznek ki és magyar himnuszt énekelnek. Hozzátette, hogy egyelőre hallgatni kell a témáról, de

a magyar választások után Kárpátalján rendet kell tenni,

és aki magyar zászlót tűz ki állami intézményekre, azt börtönbe kell zárni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

