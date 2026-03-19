Nagyot csökkent az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma, de van itt egy nem túl kecsegtető adat is

Akut légúti fertőzés tüneteivel 203 200-an keresték fel orvosukat a múlt héten. A 11. héten, március 9. és 15. között influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordult betegek 38,8 százaléka volt gyermek, 29,5 százalékuk a 15–34 évesek, 22,8 százalékuk a 35–59 évesek korosztályába tartozott, míg 8,9 százalékuk volt hatvan év feletti.

A múlt héten 18 közigazgatási területen csökkent, két közigazgatási területen – Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében – pedig nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma a megelőző héten regisztrálthoz viszonyítva.