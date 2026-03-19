Nagyot csökkent az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma, de van itt egy nem túl kecsegtető adat is

A számok a cikkben.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 19. 17:34
illusztráció Fotó: Róka László Forrás: MTVA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Influenzaszerű tünetekkel 28 900-an fordultak orvoshoz a múlt héten a figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtöki heti jelentésében. Ez a szám az azt megelőző héten 35 400 volt.

Akut légúti fertőzés tüneteivel 203 200-an keresték fel orvosukat a múlt héten. A 11. héten, március 9. és 15. között influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordult betegek 38,8 százaléka volt gyermek, 29,5 százalékuk a 15–34 évesek, 22,8 százalékuk a 35–59 évesek korosztályába tartozott, míg 8,9 százalékuk volt hatvan év feletti.

A múlt héten 18 közigazgatási területen csökkent, két közigazgatási területen – Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében – pedig nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma a megelőző héten regisztrálthoz viszonyítva.

A vizsgált időszakban nem érkezett jelentés akut légúti megbetegedések halmozódásáról.

Azonban van egy nem túl kecsegtető adat is. A múlt héten 195 ember került kórházba súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 29-en szorultak intenzív/szubintenzív ellátásra. Az azt megelőző héten alig többen, összesen 199 ember került kórháza súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 24-en szorultak intenzív/szubintenzív ellátásra.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
Peti még nem talált ki magától semmit

Bayer Zsolt avatarja

Csak az asszony lehallgatását.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
