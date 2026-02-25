A kenyérrel indul, de messzebbre jut: Gianni és Miki sorozata Magyarország rejtett kincseiről

Aki kíváncsi arra, hogy milyen állatokat lehet természetes közegében megfigyelni egy víz feletti tanösvényen, hogy milyen történetek rejtőznek egy bányamúzeum falai mögött és milyen volt iskolásnak lenni egy ilyen vidéken, az szeretni fogja ezt a részt. Gianni és Miki a nyitóepizódban vakteszten választotta ki a legjobb kovászos kenyeret, majd útra keltek, hogy felfedezzék a legjobb hazai ízeket és a legszebb tájakat.

Gianni és Miki Tatán

Tata és Tatabánya környéke: természet és ipari múlt egymás mellett

Gianni és Miki első útja Tatabánya és Tata környékére vezetett. A forgatás egyik állomása a Tatai Fényes Tanösvény volt, ahol mesébe illő táj és különleges élővilág fogadja a nézőt. Áttetsző víz, függőhíd, víz fölé hajló fák, vadregényes útvonalak, szinte túl szép színek. Jó példa arra, mennyire közel vannak hozzánk azok a természeti élmények, amelyeket hajlamosak vagyunk máshol keresni. Vajon hányan tudják, hogy ez a vadregényes vízivilág itt van karnyújtásnyira?

A következő megálló már egészen más közeg: a Tatabányai Bányászati és Ipari Skanzen. Az egykori XV-ös akna területén megelevenedik a föld alatti világ, a bányászélet mindennapjai, a közösség ereje. Eredeti gépek, bányászlakások, történetek, és persze a legendás köszönés sem maradhat el: jó szerencsét! A műsor itt sem lexikont olvas fel, inkább emberközelből mutatja meg, mit jelentett ez a hivatás és milyen sorsok épültek köré.

Két dobbanás, egy szív

A jó hangulatot nagyban meghatározza a műsorvezető páros dinamikája. Gianni bohókás, közvetlen stílusa és Miki őszinte lelkesedése biztosítja, hogy az utazás könnyed maradjon. Ahogy azt Lizsicsár Miklós a Magyar Nemzetnek elmondta, akár a legjobb kenyérről, akár a vidék felfedezéséről van szó, ők nem megmondani akarnak valamit, inkább meghívni: nézzük meg, kóstoljuk meg, menjünk el mi is!

Miért érdemes nézni Gianni és Miki gasztrokalandját?

