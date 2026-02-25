Rendkívüli

Orbán Viktor minden kérdésre választ ad, kövesse nálunk élőben! + videó

Műcsarnokkiállításvirtuális sétaingyenes

Mostantól bárki ingyen bejárhatja a Műcsarnok virtuális tárlatait

A pandémia alatt indult digitális nyitás mára új korszakot hozott, több ezer látogató fedezheti fel online a Műcsarnok kiállításait.

2026. 02. 25. 17:47
A Műcsarnok épülete Fotó: MTI/Róka László
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Műcsarnok: publikálták a 150. virtuális sétát, ennek alkalmából pedig huszonkét, korábban e-jeggyel látogatható, bővített online tárlatvezetést tettek ingyenesen elérhetővé a nagyközönség számára.

20251125 Budapest Műcsarnok Makovecz Imre kiállítás Angyalok és építészet – Makovecz Imre 90 címmel nyílt kiállítás a Műcsarnokban, az építész születésének évfordulóján. Fotó: Kállai Márton KM MW
A Műcsarnok terei különleges kiállításoknak adnak otthont Fotó: Kállai Márton

Virtuális séták a Műcsarnokban

A városligeti intézmény világviszonylatban is az elsők között kezdte meg időszaki kiállításainak digitális dokumentálását még 2014 őszén. 

A kezdetben kísérleti jellegű kezdeményezés az évek során tudatos stratégiává vált: míg eleinte csak néhány tárlat volt elérhető a virtuális térben, a 2020-as pandémia óta a Műcsarnok valamennyi kiállítása bejárható online formában is.

A digitális séták nem pusztán dokumentációk: több esetben bővített változat is készült, amelyeket hanganyag kísér. A látogatók így nemcsak „körbejárhatják” a kiállítótereket, hanem szakmai kommentárok és háttérinformációk segítségével mélyebb betekintést is nyerhetnek az alkotások világába.

A statisztikák szerint 2025-ben eddig már több mint hatezren keresték fel a Műcsarnok virtuális termeit, ami jól jelzi, hogy a digitális jelenlét ma már nem kiegészítő szolgáltatás, hanem a kulturális intézmények működésének szerves része.

A 150. publikáció tiszteletére az intézmény vezetősége úgy döntött, hogy a korábban jelképes díj ellenében megtekinthető huszonkét bővített virtuális séta mostantól térítésmentesen érhető el.

Az online kínálatban szerepel többek között:

  • Antal Csaba kiállítása
  • Wagner Nándor tárlata
  • Barabás Márton bemutatója
  • Kovács Péter tárlata
  • Matzon Ákos kiállítása

A folyamatosan bővülő digitális gyűjteményben a nagyszabású Nemzeti Szalon-bemutatók is helyet kaptak, így a látogatók a kortárs magyar művészet széles spektrumát tekinthetik át otthonról

A jubileumi, 150. virtuális séta a Szőcs Miklós TUI életművét bemutató kiállításhoz kapcsolódik, amely 2025. október 31. és 2026. január 18. között volt látható a Műcsarnokban. 

A Kossuth-, Munkácsy- és Prima Primissima díjas szobrászművész tárlata most digitális formában is újranézhető, megőrizve a kiállítás térélményét és kurátori koncepcióját.

A virtuális séták száma a jövőben tovább bővül, az elérhető tárlatokról részletes információ a Műcsarnok hivatalos honlapján található.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekUkrajna

Mi olyan meglepő? Az Északi Áramlatot is ők robbantották föl, hahó!

Pilhál Tamás avatarja

A Zelenszkij-rezsim bármilyen terrorcselekményre képes, ezt már bizonyította.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu