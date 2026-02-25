Mostantól bárki ingyen bejárhatja a Műcsarnok virtuális tárlatait

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Műcsarnok: publikálták a 150. virtuális sétát, ennek alkalmából pedig huszonkét, korábban e-jeggyel látogatható, bővített online tárlatvezetést tettek ingyenesen elérhetővé a nagyközönség számára.

A Műcsarnok terei különleges kiállításoknak adnak otthont Fotó: Kállai Márton

Virtuális séták a Műcsarnokban

A városligeti intézmény világviszonylatban is az elsők között kezdte meg időszaki kiállításainak digitális dokumentálását még 2014 őszén.

A kezdetben kísérleti jellegű kezdeményezés az évek során tudatos stratégiává vált: míg eleinte csak néhány tárlat volt elérhető a virtuális térben, a 2020-as pandémia óta a Műcsarnok valamennyi kiállítása bejárható online formában is.

A digitális séták nem pusztán dokumentációk: több esetben bővített változat is készült, amelyeket hanganyag kísér. A látogatók így nemcsak „körbejárhatják” a kiállítótereket, hanem szakmai kommentárok és háttérinformációk segítségével mélyebb betekintést is nyerhetnek az alkotások világába.

A statisztikák szerint 2025-ben eddig már több mint hatezren keresték fel a Műcsarnok virtuális termeit, ami jól jelzi, hogy a digitális jelenlét ma már nem kiegészítő szolgáltatás, hanem a kulturális intézmények működésének szerves része.

A 150. publikáció tiszteletére az intézmény vezetősége úgy döntött, hogy a korábban jelképes díj ellenében megtekinthető huszonkét bővített virtuális séta mostantól térítésmentesen érhető el.

Az online kínálatban szerepel többek között:

Antal Csaba kiállítása

Wagner Nándor tárlata

Barabás Márton bemutatója

Kovács Péter tárlata

Matzon Ákos kiállítása

A folyamatosan bővülő digitális gyűjteményben a nagyszabású Nemzeti Szalon-bemutatók is helyet kaptak, így a látogatók a kortárs magyar művészet széles spektrumát tekinthetik át otthonról

A jubileumi, 150. virtuális séta a Szőcs Miklós TUI életművét bemutató kiállításhoz kapcsolódik, amely 2025. október 31. és 2026. január 18. között volt látható a Műcsarnokban.

A Kossuth-, Munkácsy- és Prima Primissima díjas szobrászművész tárlata most digitális formában is újranézhető, megőrizve a kiállítás térélményét és kurátori koncepcióját.