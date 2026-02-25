JátékszínbemutatóSzente Vajkétteremséfvígjáték

Ismét nagy dobásra készül a Játékszín, érkezik Szente Vajk legújabb vígjátéka

A séf címmel érkezik március 28-án a Játékszín új bemutatója. Szente Vajk a társulatnak írt új vígjátékát a szerző rendezésében láthatja a közönség.

2026. 02. 25. 11:45
A séf című vígjáték szereplői és Szente Vajk szerző-rendező Fotó: Kaszner Nikolett
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Játékszín igazgatója, Bank Tamás A séf című vígjáték bemutatója apropóján úgy fogalmazott: – Szente Vajk személyében a Játékszín egy sikeres szériával rendelkező kortárs színpadi szerzőt tudhat maga mellett, akinek neve mára garanciát jelent a közönségsikerre. Mint kiemelte, a szerző immár a negyedik alkalommal ír kifejezetten a Játékszínnek mai magyar darabot.

vígjáték
A séf című vígjáték jelmezeit Kovács Yvette Alida álmodta meg. Fotó: Kaszner Nikolett

Szórakoztató vígjátékra számíthat a közönség

Szente Vajk rámutatott: 

A séf a színjátszás egyik legrégebbi műfajából, a farce hagyományaiból merít. A farce a középkori misztériumjátékok és moralitások komikus, gyakran vaskos közjátékaiból alakult ki a XV. században, az előadás egyszerre épít a helyzet- és a jellemkomikum eszközeire, miközben megőrzi a klasszikus vígjátéki karakterábrázolás erejét.

A szerző ezúttal is színészközpontú darabot írt: a pontos, virtuóz színészi játék kulcsszerepet játszik a történetmesélésben és a közönség szórakoztatásában. A cselekmény egy családi dráma és az énkeresés különleges elegye, számos humoros szállal és gazdagon kibontott karakterekkel.

A történet egyetlen helyszínen, egy családias étterem konyhájában játszódik, egyetlen nap leforgása alatt. A kissé kaotikus étterem konyhájában minden félrecsúszik: felmond a séf, veszélybe kerül az üzlet jövője, a tulajdonos kétségbeesett próbálkozásai pedig lavinaszerű félreértésekhez vezetnek.

A látványvilág megteremtésében Rákay Tamás díszlettervező az étterem otthonos, barátságos jellegét tartotta szem előtt. Kovács Yvette Alida jelmeztervezőnek az egyik legizgalmasabb kihívást az jelentette, miként lehet egy egyszerű pincérből a jelmezek és kellékek segítségével hiteles francia séfet varázsolni.

A vígjátékot Szente Vajk olyan népszerű művészekre írta, mint Nagy Sándor, Járai Máté, Peller Anna, Gubik Petra, Szerednyey Béla, Csonka András, Zsurzs Kati, Sebesi Daniella, Gombó Viola Lotti, Varga Ádám és Gáspár Kata.

A Játékszín új előadása szórakoztató, lendületes és virtuóz vígjátéknak ígérkezik, amely a farce hagyományait kortárs történettel és szerethető karakterekkel ötvözi.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmedián

Mire kell vigyáznia a Mediánnak?

Bayer Zsolt avatarja

Február végére a mediánnál húsz százalékra nőtt a Tisza előnye a Fidesszel szemben. Aha.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu