Ismét nagy dobásra készül a Játékszín, érkezik Szente Vajk legújabb vígjátéka

A Játékszín igazgatója, Bank Tamás A séf című vígjáték bemutatója apropóján úgy fogalmazott: – Szente Vajk személyében a Játékszín egy sikeres szériával rendelkező kortárs színpadi szerzőt tudhat maga mellett, akinek neve mára garanciát jelent a közönségsikerre. Mint kiemelte, a szerző immár a negyedik alkalommal ír kifejezetten a Játékszínnek mai magyar darabot.

A séf című vígjáték jelmezeit Kovács Yvette Alida álmodta meg. Fotó: Kaszner Nikolett

Szórakoztató vígjátékra számíthat a közönség

Szente Vajk rámutatott:

A séf a színjátszás egyik legrégebbi műfajából, a farce hagyományaiból merít. A farce a középkori misztériumjátékok és moralitások komikus, gyakran vaskos közjátékaiból alakult ki a XV. században, az előadás egyszerre épít a helyzet- és a jellemkomikum eszközeire, miközben megőrzi a klasszikus vígjátéki karakterábrázolás erejét.

A szerző ezúttal is színészközpontú darabot írt: a pontos, virtuóz színészi játék kulcsszerepet játszik a történetmesélésben és a közönség szórakoztatásában. A cselekmény egy családi dráma és az énkeresés különleges elegye, számos humoros szállal és gazdagon kibontott karakterekkel.

A történet egyetlen helyszínen, egy családias étterem konyhájában játszódik, egyetlen nap leforgása alatt. A kissé kaotikus étterem konyhájában minden félrecsúszik: felmond a séf, veszélybe kerül az üzlet jövője, a tulajdonos kétségbeesett próbálkozásai pedig lavinaszerű félreértésekhez vezetnek.

A látványvilág megteremtésében Rákay Tamás díszlettervező az étterem otthonos, barátságos jellegét tartotta szem előtt. Kovács Yvette Alida jelmeztervezőnek az egyik legizgalmasabb kihívást az jelentette, miként lehet egy egyszerű pincérből a jelmezek és kellékek segítségével hiteles francia séfet varázsolni.

A vígjátékot Szente Vajk olyan népszerű művészekre írta, mint Nagy Sándor, Járai Máté, Peller Anna, Gubik Petra, Szerednyey Béla, Csonka András, Zsurzs Kati, Sebesi Daniella, Gombó Viola Lotti, Varga Ádám és Gáspár Kata.

A Játékszín új előadása szórakoztató, lendületes és virtuóz vígjátéknak ígérkezik, amely a farce hagyományait kortárs történettel és szerethető karakterekkel ötvözi.