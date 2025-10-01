Bank Tamás: A színház még mindig él és virul

– Milyen érzés a felújítás után belépni a Játékszín épületébe?

Újdonság a csillagos égbolt a Játékszín mennyezetén (Fotó: Kaszner Nikolett)

Megújult a Játékszín

– Két hónapon át éjjel-nappal dolgoztunk. Én magam is létrára álltam, fúrtam-faragtam, mert máshogy nem megy. Ez a magánszínház varázsa. Még most sem tökéletes, van rajta javítanivaló. Annyira elfáradtunk, hogy még örülni sem tudunk igazán, pedig ötven éve nem volt ekkora felújítás a Játékszínben.

Itt minden nagyon régi, ahogy mondani szoktam: egy nagyon helyes „Kádár-barokk” színház vagyunk.

Magánszínházként egy csoda, hogy a szükséges csaknem kétszázmillió forintot össze tudtuk hozni saját pénzből és Széchenyi-hitelből. Erre nagyon büszke vagyok, különösen ebben a nehéz gazdasági, háborús időszakban. Remélem, a Kulturális és Innovációs Minisztérium is segít majd minket. Hankó Balázs miniszter többször elmondta, hogy tetszik neki a munkánk, így bízom benne, hogy sikerül valamilyen támogatást is elnyernünk, amely könnyít a terheinken.

– Mi volt a legnagyobb munka?

– A villamosenergia-hálózat korszerűsítése. Olyan új technikákat használunk, amiket a régi vezetékek már nem bírtak. Ez veszélyeztette volna az előadásokat is. Az összes vezetéket, elosztódobozt, erősítőt ki kellett cserélni. A nézők inkább a kényelmes, új székeket és a frissített nézőteret látják, de a legnagyobb munka a falak mögött zajlott.

– A nézőtéren feltűnő újdonság a csillagos égbolt a mennyezeten. Honnan jött az ötlet?

– Ez az én mániám volt. Repülőn láttam először hasonlót, és azt gondoltam, ha nem lehet nagy csillárt tenni a Játékszínbe, akkor legyen valami különleges. Ez nemcsak hangulatvilágítás: szeretném, ha része lenne az előadásoknak is, például a Menopauza vagy a Hölgyválasz alatt. A diódák színe változtatható, programozható, így a közönséget is bevonhatjuk az élménybe. Nagyon elámulnak, amikor először meglátják a változásokat, főleg a kényelmes székek és a csillagos égbolt miatt. Fotózzák is, sokszor pózolnak alatta.

– Vannak új színészek is a társulatban.

– Igen. Nagyon büszke vagyok rá, hogy Peller Anna és Járai Máté csatlakozott hozzánk. Peller Anna az egyik főszerepet játssza majd a Naptárlányokban, s már beállt a Francia rúdugrásba Liptai Claudiával megosztva egy karaktert. Járai Máté pedig átveszi Szente Vajktól a Legénybúcsú és az Aranylakodalom szerepeit, valamint várhatóan tavaszi premierünkben is játszik majd. Emellett Zsigmond Emőke és Karcagi Dalma is új tagok a Hölgyválaszban.