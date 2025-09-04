Sikeres nyár: díjak és több mint százmilliós felújítás a Játékszínben

Bank TamásJátékszínévadnyitó

Tartalmas nyarat tudhat maga mögött a Játékszín. A sajtónyilvános évadnyitón elhangzott, hogy a társulat 24 előadást játszott 12 városban, közel 30 ezer néző nagy örömére. A Vidor fesztiválon a Rém rendes vendég című előadás rangos díjakat hozott el. A Játékszín pedig ezen a nyáron több mint százmillió forintos beruházással újult meg. Az épület közel fél évszázada nem esett át ekkora volumenű korszerűsítésen. Az évadnyitón a színház decemberi premierjének szereposztását is bejelentették.

2025. 09. 04. 16:35
A társulat örömmel foglalt helyet a megújult nézőtéren. Fotó: Schumy Csaba
Bank Tamás, a Játékszín igazgatója a sajtónyilvános évadnyitón elmondta: a felújítás célja az volt, hogy a közönség és a társulat egyaránt a 21. század igényeinek megfelelő, kényelmes és inspiráló környezetben élvezhesse a színház varázsát. Mint mondta, a színházterem teljes körű, illetve a színház más helységeinek részleges renoválása önerőből és Széchenyi-hitel igénybevételével valósult meg.

Bank Tamás a Játékszín különleges mennyezete alatt. Fotó: Játékszín/Kaszner Nikolett

A megújult Játékszín

Megújult a színházterem elektromos hálózata, és a legmodernebb fénytechnikai berendezésekkel egészült ki. A nézőtéren kifejezetten a Játékszínnek tervezett székek, korszerű világítástechnika, különleges mennyezet és elegáns burkolatok várják a nézőket. A földszint utolsó sorában tíz VIP-ülést is kialakítottak, nagyobb lábtérrel és asztalkával, az ebbe a sorba jegyet vásárlókat pezsgővel és pereccel köszöntik majd. A felújítás nemcsak a közönség, hanem a társulat és a dolgozók komfortérzetét is szolgálja: a színészek öltözői mindenhol légkondicionálót kaptak, valamint az irodai mellékhelyiségek is teljesen megújultak. A nyári szünetben 20-30 szakember dolgozott folyamatosan, hogy a több mint két hónapos munkálatok időre befejeződjenek.

Ez a felújítás egy igazi csapatmunka volt, amelyre mindannyian büszkék lehetünk. Ritka lehetőség, hogy egy ilyen volumenű beruházás valósulhatott meg ennyi idő alatt. Biztos vagyok benne, hogy látogatóink is örömmel fogadják majd a megújult Játékszínt, ahol számos technikai újdonság is várja őket. Az egyik ilyen újítás, hogy az előadások előtt QR-kód segítségével megtekinthető friss tartalmakat, kulisszatitkokat és érdekességeket osztunk meg nézőinkkel

 – nyilatkozta Bank Tamás, a Játékszín igazgatója, majd elmondta, hogy a Vidor fesztiválon a Rém rendes vendég című előadás rangos díjakat hozott el: a legjobb nagyszínpadi előadásért a Dottore-díjat nyerték el, a legjobb rendezésért Cseke Péternek ítélték a Capitano-díjat, míg a Brighella-díjat a legjobb férfi epizódalakításért Csonka András kapta meg

Bank Tamás bejelentette, hogy az új évadban több művész is csatlakozik a társulathoz: 

Járai Máté a Legénybúcsú és az Aranylakodalom című előadásokban lép színpadra Szente Vajkkal megosztva, míg Peller Anna a Francia rúdugrás egyik főszereplőjeként debütál Liptai Claudiával felváltva. Novembertől Bálizs Anett is visszatér, és a Hatan pizsamában című előadásban lesz újra látható. Érkezik két fiatal tehetség is: Chater Áron a Legénybúcsúban Olafot alakítja majd, míg Farkas Olivér a Rém rendes vendégben Alex szerepében debütál. Mindketten több főszerepet játszottak már rangos színházakban.

Bank Tamás ismertette a színház decemberi premierjének szereposztását:

A Naptárlányok igaz történeten alapuló, világszerte ismert darab, amelyben középkorú barátnők merész és megható összefogásának köszönhetően születik meg egy világhírű kalendárium. 

A darabban Peller Anna, Dobó Kata, Bánsági Ildikó, Tóth Enikő, Falusi Mariann, Szőlőskei Tímea, Horváth Lili és Gáspár Kata játsszák a nőegylet tagjait, a férfi szerepekben pedig Kerekes József, Varga Ádám és Barabás Kiss Zoltán lépnek színpadra. Az előadást Lévay Viktória rendezi.

A színház  szombaton nyitja meg kapuit a közönség előtt, immár teljesen megújult környezetben. Aznap részt vesznek a Pozsonyi Pikniken is, ahol a közönség találkozhat a teátrum sztárjaival, többek között Gubik Petrával, Simon Kornéllal, Csonka Andrással, Falusi Mariannal, Hirtling Istvánnal, Szőlőskei Tímeával, Vadász Gáborral, Tóth Enikővel, Gáspár Katával és sok más művésszel. 

A Játékszín új évada tehát nemcsak tartalmában, hanem környezetében is megújul, a közönség szeptembertől egy modernebb, tetszetősebb színházban élvezheti a szórakoztatás legjobb pillanatait.


 


 

