Sikeres nyár: díjak és több mint százmilliós felújítás a Játékszínben

Bank Tamás, a Játékszín igazgatója a sajtónyilvános évadnyitón elmondta: a felújítás célja az volt, hogy a közönség és a társulat egyaránt a 21. század igényeinek megfelelő, kényelmes és inspiráló környezetben élvezhesse a színház varázsát. Mint mondta, a színházterem teljes körű, illetve a színház más helységeinek részleges renoválása önerőből és Széchenyi-hitel igénybevételével valósult meg.

Bank Tamás a Játékszín különleges mennyezete alatt. Fotó: Játékszín/Kaszner Nikolett

A megújult Játékszín

Megújult a színházterem elektromos hálózata, és a legmodernebb fénytechnikai berendezésekkel egészült ki. A nézőtéren kifejezetten a Játékszínnek tervezett székek, korszerű világítástechnika, különleges mennyezet és elegáns burkolatok várják a nézőket. A földszint utolsó sorában tíz VIP-ülést is kialakítottak, nagyobb lábtérrel és asztalkával, az ebbe a sorba jegyet vásárlókat pezsgővel és pereccel köszöntik majd. A felújítás nemcsak a közönség, hanem a társulat és a dolgozók komfortérzetét is szolgálja: a színészek öltözői mindenhol légkondicionálót kaptak, valamint az irodai mellékhelyiségek is teljesen megújultak. A nyári szünetben 20-30 szakember dolgozott folyamatosan, hogy a több mint két hónapos munkálatok időre befejeződjenek.

Ez a felújítás egy igazi csapatmunka volt, amelyre mindannyian büszkék lehetünk. Ritka lehetőség, hogy egy ilyen volumenű beruházás valósulhatott meg ennyi idő alatt. Biztos vagyok benne, hogy látogatóink is örömmel fogadják majd a megújult Játékszínt, ahol számos technikai újdonság is várja őket. Az egyik ilyen újítás, hogy az előadások előtt QR-kód segítségével megtekinthető friss tartalmakat, kulisszatitkokat és érdekességeket osztunk meg nézőinkkel

– nyilatkozta Bank Tamás, a Játékszín igazgatója, majd elmondta, hogy a Vidor fesztiválon a Rém rendes vendég című előadás rangos díjakat hozott el: a legjobb nagyszínpadi előadásért a Dottore-díjat nyerték el, a legjobb rendezésért Cseke Péternek ítélték a Capitano-díjat, míg a Brighella-díjat a legjobb férfi epizódalakításért Csonka András kapta meg

Bank Tamás bejelentette, hogy az új évadban több művész is csatlakozik a társulathoz:

Járai Máté a Legénybúcsú és az Aranylakodalom című előadásokban lép színpadra Szente Vajkkal megosztva, míg Peller Anna a Francia rúdugrás egyik főszereplőjeként debütál Liptai Claudiával felváltva. Novembertől Bálizs Anett is visszatér, és a Hatan pizsamában című előadásban lesz újra látható. Érkezik két fiatal tehetség is: Chater Áron a Legénybúcsúban Olafot alakítja majd, míg Farkas Olivér a Rém rendes vendégben Alex szerepében debütál. Mindketten több főszerepet játszottak már rangos színházakban.