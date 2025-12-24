béremeléspedagógusmaruzsa zoltánemberi erőforrás fejlesztési operatív program pluszpedagógus életpályamodellátlagbérbelügyminisztérium

Megjelent a kormányrendelet, újabb béremelést kapnak a pedagógusok + videó

A pedagógus átlagbér már elérheti vagy meghaladhatja a havi bruttó 936 ezer forintot – közölte Maruzsa Zoltán.

Munkatársunktól
Forrás: Maruzsa Zoltán Facebook-oldala2025. 12. 24. 14:39
Megjelent a kormányrendelet: 2025. január 1-jétől átlagosan tíz százalékkal emelkedik a pedagógusok átlagbére – közölte Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videóban. Mint hangsúlyozta, a döntés illeszkedik abba a többéves bérfelzárkóztatási folyamatba, amelynek eredményeként 2026-ban a pedagógus átlagbér elérheti vagy meghaladhatja a havi bruttó 936 ezer forintot, vagyis a diplomás átlagbér nyolcvan százalékát. A számítások szerint ehhez most erre a tízszázalékos emelésre van szükség.

A béremelések az Emberi erőforrás-fejlesztési operatív program plusz részeként megvalósuló Pedagógus-életpályamodell című, és a Pedagógus-életpályamodell – hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó pedagógusokat érintően című projektek révén az Európai Unió társfinanszírozásával és Magyarország költségvetésének támogatásával valósulnak meg, az Európai szociális alap pluszból – tette hozzá Maruzsa Zoltán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

