Nem sűrűn nyilatkoznak a Tisza jelöltjei, de ha megszólalnak, nincs benne sok köszönet + videó

És mindenki kőprofi – méltatja Orbán Anita tiszás politikustársait Dömötör Csaba videóösszeállításában, amelyből kiderül, hogy valójában mennyire kőprofik a tiszások.

Gurzó Mária orosházi jelölt például nem tudja kimondani a település nevét, ahol felszólalt, helyette újra és újra Oroszországot mondott.

Nagy Márta gyógyszerész, a Tisza zalaegerszegi jelöltje nemcsak pártja gyógyszerárakkal kapcsolatos programjával kapcsolatban tanácstalan, de arra a kérdésre, hogy mivel segítené a törvényalkotás munkáját egy esetleges győzelem esetén, csak annyit felelt: „Jó kérdés.”

A nyírbátori jelöltnek, Barna-Szabó Tímeának azt a kérdést tették fel, hogy a választókerületi Tisza-szimpatizánsok milyen változást szeretnének minél hamarabb látni. Azt válaszolta:

nem hallott olyan kiragadott témáról, amivel kapcsolatban mihamarabbi változás szükséges.

Rost Andrea Szolnokon méretteti meg magát tiszás színekben. Egy alkalommal bebizonyosodott, hogy az előszeretettel daloló operaénekes nem ismeri a Szózatot. Magyar Péter kérte meg rá egy fórumon, hogy kezdje el, de Rost kénytelen volt visszakérdezni: „Az hogy is van?”

Szerintetek melyik a biztos választás?

– összegezte a látottakat Dömötör Csaba.