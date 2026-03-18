Nem sűrűn nyilatkoznak a Tisza jelöltjei, de ha megszólalnak, nincs benne sok köszönet + videó

Videóösszeállításban mutatja be a tiszás országgyűlési képviselőjelöltek bakijait Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 17:26
És mindenki kőprofi – méltatja Orbán Anita tiszás politikustársait Dömötör Csaba videóösszeállításában, amelyből kiderül, hogy valójában mennyire kőprofik a tiszások.

Gurzó Mária orosházi jelölt például nem tudja kimondani a település nevét, ahol felszólalt, helyette újra és újra Oroszországot mondott.

Nagy Márta gyógyszerész, a Tisza zalaegerszegi jelöltje nemcsak pártja gyógyszerárakkal kapcsolatos programjával kapcsolatban tanácstalan, de arra a kérdésre, hogy mivel segítené a törvényalkotás munkáját egy esetleges győzelem esetén, csak annyit felelt: „Jó kérdés.”

A nyírbátori jelöltnek, Barna-Szabó Tímeának azt a kérdést tették fel, hogy a választókerületi Tisza-szimpatizánsok milyen változást szeretnének minél hamarabb látni. Azt válaszolta:

nem hallott olyan kiragadott témáról, amivel kapcsolatban mihamarabbi változás szükséges.

Rost Andrea Szolnokon méretteti meg magát tiszás színekben. Egy alkalommal bebizonyosodott, hogy az előszeretettel daloló operaénekes nem ismeri a Szózatot. Magyar Péter kérte meg rá egy fórumon, hogy kezdje el, de Rost kénytelen volt visszakérdezni: „Az hogy is van?”

Szerintetek melyik a biztos választás?

– összegezte a látottakat Dömötör Csaba.

Borítókép: Rost Andrea énekel a Tisza rendezvényén (Fotó: Havran Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
