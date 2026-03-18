Orbán Viktor este Dunaújvárosban mond beszédet, aztán útnak indul Brüsszelbe

Az ukránok előbb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból – üzente a Harcosok Klubjának Orbán Viktor.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 15:29
A helyzet világos: az ukránok a választás előtt nem fogják átengedni az olcsó orosz olajat. De felkészültünk, és az ellenlépéseket is megtettük – írta a Harcosok Klubjának Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta: az ukránok előbb fogynak ki a pénzből, mint Magyarország az olajból.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke Egerben (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)

Megmondtam: ha nincs olaj, nincs pénz

– szögezte le.

Orbán Viktor rámutatott, az ukrán–Tisza-olajblokád miatt ma a benzin piaci ára 651, autópályán 701, míg a dízelé 698, autópályán 748 forint lenne.

Nálunk a védett ár a magyar családoknak és vállalkozásoknak 595 és 615 forint

– emlékeztetett.

A kormányfő folytatja országjárását, szerdán fél héttől Dunaújvárosban tart választási fórumot a Dózsa György téren. „Ez is jó lesz. Ott találkozunk!” – írta.

Orbán Viktor közölte: „este el kell indulnom Brüsszelbe, holnap csata”.

Azt akarják, hogy támogassam az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsönt. Arra várhatnak. Majd ha lesz olaj

– szögezte le. Tájékoztatott, hogy a csütörtöki brüsszeli miniszterelnöki csúcs miatt reggel forródróton volt, délelőtt pedig ülésezett a kormány.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

