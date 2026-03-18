Megszólalt a rendőrség, miután megint sikerült átverni a nevükben több embert is

Ismét felütötte a fejét egy olyan csalási hullám, amiben a rendőrség nevével élnek vissza – írja a rendőrségi portál, és emlékeztetnek arra is, hogy március elején már figyelmeztettek, hogy adathalász csalók a közigazgatási bírság ellenőrzési felületén keresztül bankkártyaadatokat akarnak megszerezni.

Ettől függetlenül még most is sokan bedőlnek az ilyen kamuüzeneteknek

– fogalmaznak, egyúttal közölték azt is, hogy az ügyben nyomozást indítottak. 

Kifejtik, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) eljárást folytat a rendőrségi álcával végrehajtott csalásokkal szemben. Ismeretlenek a rendőrség nevével és megjelenésével visszaélve küldenek üzeneteket, amelyekben bírság megfizetésére hivatkoznak. 

Az üzenetek célja, hogy a címzetteket egy hivatkozás megnyitására vegyék rá, majd ott személyes és bankkártyaadatokat szerezzenek meg, illetve fizetésre kényszerítsék a sértetteket. A mostani ügyben ilyen és ehhez hasonló oldalakat hoztak létre: magyarorszgpolice.bond/hu, police-hun.xyz/s, hungarypolicei.cfd/s, valamint magyar-portal.cfd/s. Hangsúlyozzák azonban, hogy ezek az elérhetőségek gyorsan változnak, akár napokon belül új verziók jelennek meg, ezért 

nem egy konkrét cím felismerése a döntő, hanem maga a csalási módszer.

A rendőrség azonban nem így kommunikál – írják. A legfontosabb üzenet, amit mindenkinek meg kell jegyeznie: 

a rendőrség nem küld bírságról felszólítást sms-ben vagy e-mailben, nem kér adatokat üzenetekben hivatkozáson keresztül.

A bírságok befizetése nem online, ismeretlen oldalon, bankkártyaadatok megadásával történik. A hivatalos ügyintézés minden esetben ellenőrizhető csatornákon zajlik, Ügyfélkapun vagy postai úton, ezért arra kérnek, hogy legyenek nagyon körültekintőek! A tudatosság a leghatékonyabb védelem – hangsúlyozták. 

 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
