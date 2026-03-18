Elítélte az iráni vezetők meggyilkolását a Kreml

Rendkívüli

Dunaújvárosban is hatalmas tömeg állt ki a háború ellen Orbán Viktorral – kövesse nálunk élőben! + videó

A Kreml határozottan elítélte Irán és más országok vezetői elleni támadásokat, és visszautasította a Teheránnak nyújtott orosz támogatásról szóló nyugati híreszteléseket. Dmitrij Peszkov szerint nincs bizonyíték arra, hogy Oroszország részt venne a jelenlegi konfliktusban, miközben a közel-keleti háború súlyos energiapiaci bizonytalanságokat okoz.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 17:24
Dmitrij Peszkov a Kreml szóvivője
Dmitrij Peszkov a Kreml szóvivője
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Kreml határozottan elítéli Irán és más országok vezetőinek megölését – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdán újságírónak.

Határozottan elítéljük azokat a cselekményeket, amelyek célja károkozás a szuverén Irán, a független és önálló Irán, valamint más országok vezetői egészségének, mi több, a megölésük és a likvidálásuk

– mondta.

Hamisnak nevezte a nyugati sajtóban a Teheránnak nyújtott orosz támogatásról megjelent hírek többségét. 

Felhívta a figyelmet az amerikai hivatalos nyilatkozatokra, amelyek szerint nincs információ arról, hogy Oroszország segítené Iránt a jelenlegi konfliktusban.

Kitért a közel-keleti háború okozta mélyreható energiapiaci megrázkódtatásokra, amelyek, mint mondta, mindenki számára megnehezítik a piacok fejlődési dinamikájának előrejelzését. Közölte, hogy Moszkva nem kapott Európából jelzést arról, hogy legalább párbeszédet kívánna folytatni Oroszországgal az energetikai együttműködésről.

Másrészt sohasem késő. Tudják, hogy (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) nyitott a konstruktív párbeszédre és a legégetőbb kérdések tárgyalóasztalnál való megvitatására

 – nyilatkozott.

Hozzátette: Oroszország egyelőre azt vizsgálja, hogy nem lenne-e célszerű saját kezdeményezésére leállítani energiaforrásainak az európai piacra való szállítását.

Kifejezte a Kreml egyetértését Donald Trump amerikai elnök véleményével, miszerint a jelenlegi európai politikusok színvonala nem olyan, mint az elődjeiké volt. „Az európaiaktól olyan jelzések érkeztek, hogy helyet akarnak foglalni az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalások asztalánál, amit mi nem tartunk szükségesnek és célszerűnek” – közölte Dmitrij Peszkov.

Borítókép: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
