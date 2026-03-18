Rendkívüli

Az olajos alvilágtól a háborús maffiáig – Pár éve, még bíróként Portik kivégzőemberét engedte ki a börtönből az aranykonvojos ukránokat védő tiszás ügyvéd

Az orosz haderő pusztító csapást mért az ukrán településre

Két nagy pusztító erejű orosz légibomba csapódott Kramatorszk város területére szerda virradóra. Az ukrán települést ért támadás során többen megsérültek, köztük gyerekek is. Az ukrán hadsereg közlése szerint közben sikeresen visszaverték az orosz megszállók rohamát a donyecki régióban, jelentős veszteségeket okozva a támadóknak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 16:31
Súlyosan rongálódott épület Kramatorszkban
Fotó: JOSE COLON Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az orosz erők két nagy rombolóerejű légibombát dobtak a stratégiai jelentőségű Kramatorszk városára szerdára virradóan, a támadásban az eddigi információk szerint nyolcan sérültek meg, köztük két gyerek – közölte Olekszandr Honcsarenko, a Donyeck megyei település polgármestere.

A városvezető hozzátette, hogy a csapás következtében két többszintes lakóépület és legalább három tucat családi ház rongálódott meg.

Az ukrán Különleges Műveleti Erők (SZSZO) arról számoltak be, hogy az éjjel több csapást hajtottak végre ellenséges célpontok ellen Donyeck megye megszállt részében. 

Egyebek mellett találat érte a Rubikon nevű, titkos pilóta nélküli orosz technológiai központ bázisát Donyeck városában

 – emelték ki.

Az ukrán Kelet hadseregcsoport azt közölte a Telegramon, hogy katonái meghiúsították az orosz megszállók tömeges rohamát a donyecki régióban lévő Pokrovszk városától nyugatra, megöltek 26 orosz katonát, és megsemmisítették az orosz csapatok 14 motorkerékpárját, valamint két gépjárművét. A sikeres műveletről videófelvételt is közzétettek. 

Amint megkezdődtek az FPV-dróncsapások, a támadó megszállók pánikba estek. Azokat is utolérte a halál, akik nem égtek el a járművekkel együtt. A kísérlet végzetesen zárult az ellenség számára: senki sem élte túl

– számoltak be a katonák.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – aki szerdán Madridban tesz látogatást – a Telegramon arról számolt be, hogy találkozott a Sener Aerospace & Defence spanyol mérnöki-technológiai csoport vezetésével.

„Ma gyártóink itt négy együttműködési dokumentumot írtak alá, amelyek közül három közvetlenül a Senerrel jött létre. A megállapodások a rakétaiparban és a légvédelem területén történő együttműködés kialakítására vonatkoznak. Ez erősíteni fogja Ukrajna légterének védelmét” – emelte ki.

Az államfő tájékoztatása szerint szót ejtettek a gyártási lehetőségekről és az ukrán légvédelem megerősítéséről.

„A légvédelem erősítése és az emberi életek védelme a legfőbb prioritásunk. Emellett érdekeltek vagyunk közös projektekben a nagy hatótávolságú drónok gyártása terén is. Ukrajna új fejlesztésekkel rendelkezik, és készen áll ezek tömeggyártására” – fűzte hozzá Zelenszkij.

Borítókép: Súlyosan megrongálódott épület Kramatorszkban (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
