Az orosz erők két nagy rombolóerejű légibombát dobtak a stratégiai jelentőségű Kramatorszk városára szerdára virradóan, a támadásban az eddigi információk szerint nyolcan sérültek meg, köztük két gyerek – közölte Olekszandr Honcsarenko, a Donyeck megyei település polgármestere.
Az orosz haderő pusztító csapást mért az ukrán településre
Két nagy pusztító erejű orosz légibomba csapódott Kramatorszk város területére szerda virradóra. Az ukrán települést ért támadás során többen megsérültek, köztük gyerekek is. Az ukrán hadsereg közlése szerint közben sikeresen visszaverték az orosz megszállók rohamát a donyecki régióban, jelentős veszteségeket okozva a támadóknak.
A városvezető hozzátette, hogy a csapás következtében két többszintes lakóépület és legalább három tucat családi ház rongálódott meg.
Az ukrán Különleges Műveleti Erők (SZSZO) arról számoltak be, hogy az éjjel több csapást hajtottak végre ellenséges célpontok ellen Donyeck megye megszállt részében.
Egyebek mellett találat érte a Rubikon nevű, titkos pilóta nélküli orosz technológiai központ bázisát Donyeck városában
– emelték ki.
Az ukrán Kelet hadseregcsoport azt közölte a Telegramon, hogy katonái meghiúsították az orosz megszállók tömeges rohamát a donyecki régióban lévő Pokrovszk városától nyugatra, megöltek 26 orosz katonát, és megsemmisítették az orosz csapatok 14 motorkerékpárját, valamint két gépjárművét. A sikeres műveletről videófelvételt is közzétettek.
Amint megkezdődtek az FPV-dróncsapások, a támadó megszállók pánikba estek. Azokat is utolérte a halál, akik nem égtek el a járművekkel együtt. A kísérlet végzetesen zárult az ellenség számára: senki sem élte túl
– számoltak be a katonák.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – aki szerdán Madridban tesz látogatást – a Telegramon arról számolt be, hogy találkozott a Sener Aerospace & Defence spanyol mérnöki-technológiai csoport vezetésével.
„Ma gyártóink itt négy együttműködési dokumentumot írtak alá, amelyek közül három közvetlenül a Senerrel jött létre. A megállapodások a rakétaiparban és a légvédelem területén történő együttműködés kialakítására vonatkoznak. Ez erősíteni fogja Ukrajna légterének védelmét” – emelte ki.
Az államfő tájékoztatása szerint szót ejtettek a gyártási lehetőségekről és az ukrán légvédelem megerősítéséről.
„A légvédelem erősítése és az emberi életek védelme a legfőbb prioritásunk. Emellett érdekeltek vagyunk közös projektekben a nagy hatótávolságú drónok gyártása terén is. Ukrajna új fejlesztésekkel rendelkezik, és készen áll ezek tömeggyártására” – fűzte hozzá Zelenszkij.
Borítókép: Súlyosan megrongálódott épület Kramatorszkban (Fotó: AFP)
