Nem érdekli az EP-t és a Tisza brüsszeli pártcsaládját a nemzeti kisebbségek ügye

Az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának (LIBE) szerdai, a Benes-dekrétumokról és a szlovákiai magyarság helyzetéről tartott EP-vitájával kapcsolatban magyar újságíróknak nyilatkozva László András sajnálatosnak nevezte, hogy az európai uniós intézmények nem elkötelezettek a nemzeti kisebbségek ügye iránt, noha – mint fogalmazott – „ezt tapasztalhattuk a hosszú évek alatt, amióta az Európai Unió tagjai vagyunk”.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy a Fidesz–KDNP-kormányok és EP-képviselői mindig kiálltak a magyar kisebbség jogai mellett. Elmonda: a Fidesz–KDNP EP-képviselőinek kezdeményezéseit ugyanakkor „mindig lesöpörték az asztalról”. Így lesz ez a szerdai vitán is, hiszen – mint kiemelte – hogyan lehet a Benes-dekrétumokról, egy politikai kérdésről vitát tartani úgy, hogy épp a felvidéki magyarság politikai képviseletében nem vehet részt azon senki – mondta.

Mi, a Fidesz–KDNP képviselői ott leszünk és ki fogunk állni a magyarok jogaiért

– fogalmazott.

László András elszomorítónak nevezte, hogy az EP külügyi bizottságában tartott keddi vitán a Fidesz–KDNP kárpátaljai származású EP-képviselőjének „hevesen nekitámadtak”, miután Ferenc Viktória felhívta a figyelmet a kényszersorozott és meghalt magyarok ügyére.

A tiszások frakciótársa, Michael Gahler néppárti EP-képviselő ki akarta oktatni Ferenc Viktóriát abból, hogy valójában mi az érdekük a kárpátaljai magyaroknak és mi nem az. Ennyit arról, hogy az Európai Néppárt mennyire támogatja a nemzeti kisebbségeket és az ő jogaikat

– fogalmazott.

A Fidesz–KDNP képviselői Magyarország EU-tagságának kezdete óta minden kezdeményezést támogattak, minden ügyben kiálltak a magyarság fontos ügyei mellett. „Bármilyen ügyben, ha segítséget tudunk nyújtani a magyar kisebbség tagjainak, akkor a magyar kormányhoz fordulhatnak” – tette hozzá nyilatkozatában László András.

