Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy Ukrajna nem lett volna képes túlélni a háborút amerikai segítség nélkül, és egy nap alatt megsemmisült volna. Erről az amerikai elnök az ír miniszterelnökkel, Michael Martinnal tartott hivatalos találkozón beszélt az Ovális Irodában – számolt be róla a Varta1.
Donald Trump szerint Ukrajna az első nap megsemmisült volna Amerika nélkül
Az Egyesült Államok elnöke kijelentette, hogy Ukrajna nem tudta volna túlélni a háborút az Egyesült Államok támogatása nélkül. Az Ovális Irodában, Donald Trump arról beszélt, hogy Kijev már az első napon vereséget szenvedett volna. Trump emellett bírálta a Biden-adminisztráció Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatásait, valamint a NATO működését is.
Őszintén szólva Ukrajna már az első napon vereséget szenvedett volna
– mondta.
Az amerikai elnök a korábbi adminisztráció pénzügyi támogatásainak átláthatóságának kérdését is felvetette. Donald Trump állítja, hogy Joe Biden jelentős erőforrásokat juttatott Ukrajnának.
Biden 350-400 milliárd dollárt adott nekik felszerelésben és készpénzben. Valakinek ki kell derítenie, mi történt a készpénzzel
– mondta Trump.
Emellett bírálta a NATO-t is, kijelentve, hogy az Egyesült Államok segítette a szövetségeseit a közvetlen fenyegetés hiánya ellenére, ugyanakkor „ők nem segítettek nekünk”.
Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy az Ellenpont az elmúlt hónapokban rengeteg összefonódást talált a Tisza Párt és az ukrán vezetés között. Nem véletlenül ukránok fejlesztették a Tisza Párt applikációját, nem véletlenül jelentek meg ukrán kémek Magyar Péter mellett, és nyilvánvalóan nem véletlen a Barátság vezeték leállításának időpontja sem. Zelenszkijék minden lépése Magyar Péter kampányának érdekeit szolgálja.
Mint arról korábban lapunk is írt, az Európai Parlament az elmúlt években több nagy többségű szavazással is kiállt Ukrajna támogatása mellett. Ilyen volt, amikor a képviselők 499 igen szavazattal fogadták el azt az ötvenmilliárd eurós támogatási programot, amely a következő években biztosít pénzügyi segítséget Kijevnek.
Egy másik határozat több mint 450 igen szavazattal sürgette az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás növelését is.
Ezeket a határozatokat az Európai Néppárt frakciója – az Európai Parlament legnagyobb politikai ereje – határozottan támogatta. A frakció vezetője, a magyargyűlölő Manfred Weber többször kijelentette:
Európának egységesen kell kiállnia Ukrajna mellett.
Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője ehhez a politikai családhoz csatlakozott Brüsszelben, ami világos politikai irányt jelöl ki: ebben a főáramban Ukrajna támogatása nem csupán külpolitikai kérdés.
Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij együtt
Habár igyekeztek elkerülni a látszatát is, hogy Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter találkoztak volna Münchenben a 2026-os biztonságpolitikai konferencián, azonban azt egyikük sem cáfolta, hogy egy időben voltak egy helyen.
Ott gyűltek össze ugyanis a háborúpárti erők.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)
