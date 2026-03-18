Zelenszkij és Magyar Péter kapcsolatát bizonyítékok igazolják

Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy az Ellenpont az elmúlt hónapokban rengeteg összefonódást talált a Tisza Párt és az ukrán vezetés között. Nem véletlenül ukránok fejlesztették a Tisza Párt applikációját, nem véletlenül jelentek meg ukrán kémek Magyar Péter mellett, és nyilvánvalóan nem véletlen a Barátság vezeték leállításának időpontja sem. Zelenszkijék minden lépése Magyar Péter kampányának érdekeit szolgálja.

Mint arról korábban lapunk is írt, az Európai Parlament az elmúlt években több nagy többségű szavazással is kiállt Ukrajna támogatása mellett. Ilyen volt, amikor a képviselők 499 igen szavazattal fogadták el azt az ötvenmilliárd eurós támogatási programot, amely a következő években biztosít pénzügyi segítséget Kijevnek.

Egy másik határozat több mint 450 igen szavazattal sürgette az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás növelését is.

Ezeket a határozatokat az Európai Néppárt frakciója – az Európai Parlament legnagyobb politikai ereje – határozottan támogatta. A frakció vezetője, a magyargyűlölő Manfred Weber többször kijelentette:

Európának egységesen kell kiállnia Ukrajna mellett.

Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője ehhez a politikai családhoz csatlakozott Brüsszelben, ami világos politikai irányt jelöl ki: ebben a főáramban Ukrajna támogatása nem csupán külpolitikai kérdés.