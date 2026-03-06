Magyar PéterukrajnaVolodimir Zelenszkij

Több bizonyíték is alátámasztja, Zelenszkij támogatja Magyar Péter kampányát

Az Ellenpont az elmúlt hónapokban rengeteg összefonódást talált a Tisza Párt és az ukrán vezetés között. Nem véletlenül ukránok fejlesztették a Tisza Párt applikációját, nem véletlenül jelentek meg ukrán kémek Magyar Péter mellett, és nyilvánvalóan nem véletlen a Barátság vezeték leállításának időpontja sem. Zelenszkijék minden lépése Magyar Péter kampányának érdekeit szolgálja.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 8:58
Magyar Pétert a szó minden értelmében a magyar Zelenszkijnek tekintik Ukrajnában és az ukránpárti nemzetközi nyilvánosságban is. Dmitro Tuzsanszkij ukrán politológus már 2024-ben kifejtette, hogy Magyar Péter ugyanolyan, mint az ukrán elnök. Egész konkrétan úgy fogalmazott, hogy a Tisza elnöke „fekete hattyú”, mint Zelenszkij volt abban az évben, amikor megnyerte a választást – írja cikkében az Ellenpont.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky smiles as he attends a joint press conference following his meeting with Nordic and Baltic states leadears in Kyiv on February 24, 2026, as Ukraine marks the fourth anniversary of the Russian invasion. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Henry Nicholls)

Tuzsanszkij szavai azóta egészen új értelmet nyertek, hiszen teljesen világossá vált, hogy Magyar Péter nemcsak a megjelenésében hasonlít Zelenszkij elnökre, de valójában ugyanazzal a politikai háttérrel és azonos célokkal került a politikába, mint az ukrán elnök.

 

Az ukránok mindent alárendeltek Magyar Péter győzelmének – a Tisza pedig Ukrajnának

A lap emlékeztet, január végén Ukrajna egyértelmű támadást indított Magyarország ellen. Ennek első eleme volt a Barátság kőolajvezeték leállítása is, és az, hogy annak ellenére nem indítják újra, hogy erre minden feltétel adott. Ukrajna ezzel a magyar energetikai infrastruktúrát akarja ellehetetleníteni, és minden jel arra utal, hogy a közeljövőben ennél is súlyosabb támadásokra készülnek.

Ennek a következménye, hogy Zelenszkij tegnap halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt.

Ezután a kétarcú Magyar Péter – látva a hatalmas felháborodást Zelenszkij fenyegetőzése miatt – átlátszó színjátékba kezdett, de Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-videójában pillanatok alatt megsemmisítette az ukránok által „magyar Zelenszkijnek” nevezett Magyar Pétert. Az ukránok mindent Magyar Péter érdekében tesznek – emlékeztetett Kocsis Máté.

Ahogy azt az Ellenpont bemutatta, Zelenszkij már 2023 óta tervezheti a Barátság kőolajvezeték elleni támadást, hiszen a Pentagon-iratok szerint már ekkor felvetette a vezeték felrobbantásának ötletét, hogy ezzel álljon bosszút Magyarországon.

„Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajnának egyszerűen fel kellene robbantania a csővezetéket, mert ezzel tönkre tudná tenni Orbán Viktor magyar miniszterelnök iparát, ami erősen az orosz kőolajra épül” – idézte a The Washington Post.

 

A Zelenszkij–Magyar Péter-terv 

A Barátság kőolajvezeték leállítására vonatkozó terveit az ukrán elnök közvetítők útján Magyar Péterrel is megosztotta – hívja fel a figyelmet a lap. Februárban a Tisza Párt elnöke is részt vett a müncheni biztonsági konferencián, amelynek apropóján több háborúpárti uniós vezetővel is találkozott.

Itt kaphatott tájékoztatást arról is, hogy Zelenszkij elnök semmiképpen nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket és ezzel fogja megzsarolni hazánkat. Ennek ellenére Magyar Péter egy szóval sem tiltakozott, sokáig egyáltalán meg sem szólalt. Hogy ez valóban így volt, nem sokkal később világosan tisztázódott. Miután Zelenszkij elnök bevallotta, hogy Ukrajna február elején politikai okokból nem nyitotta újra a Barátság kőolajvezetéket, azt is kijelentette, hogy

hiszem, hogy Orbán vereséget szenved a választásokon.


Az ukrán elnök tehát másfél hónappal a magyarországi választások előtt nyíltan hitet tett Magyar Péter mellett, ami nem meglepő az előzmények ismeretében.

Az Ellenpont úgy látja, a kapcsolatfelvételben nemcsak az ukrán fél használt közvetítőket, hanem a Tisza Párt is. Gelencsér Ferenc, a Momentum volt elnöke, jelenlegi frakcióvezető-helyettese maga jelentette be, hogy személyesen egyzetetett Zelenszkij elnökkel, és beszéltek a Barátság kőolajvezetékről is. Mindezt úgy, hogy a nullaszázalékos Momentum nem is indul a választáson, a frakcióvezető-helyettesnek pedig semmilyen politikai súlya nincs, vagyis csak azért fogadhatta Zelenszkij, mert MagyarPéter küldte. Gelencsér és Magyar tehát egyaránt tudhattak a tervről, azonban egyikük sem emelt szót ellene – teszik hozzá.

Ennek oka pedig nem más, mint hogy Zelenszkij és a mögötte álló hálózat a kezdetektől szervesen összefonódott a Tisza Párttal, amelynek lépéseit az Ellenpont gyűjötte össze. 

 

Újra aktívak a nemzetközi hálózatok

Már az európai parlamenti választás kampányában nyilvánosságra került, hogy a Korányi Dávidék által támogatott Estratos Digital GmbH megjelent a Tisza elődszervezetének, a Talpra Magyarok adatkezelési tájékoztatójában. Az Estratos valójában a 2022-es ellenzék külföldi kampánypénzeinek elköltéséért felelős DatAdat osztrák egysége, csupán átnevezték azt, és komoly ukrán és lengyel kapcsolatai vannak.

Korányi Dávid

Az Estratos a Lunda nevű adománygyűjtő platformmal közösen számos nemzetközi projektben jelenik meg – köztük a berlini Vitsche e.V. ukrán szervezet adatvédelmi nyilatkozatában is, ahol mindkét cég az adatkezelők között szerepel. Ez a kapcsolat a lap szerint már önmagában is figyelemre méltó, mivel a Vitsche nemcsak civil kezdeményezésként működik, hanem egyre inkább Zelenszkij kabinetjének politikai üzeneteit közvetíti Nyugat-Európában. A szervezet több nyilatkozatában is kijelentette, hogy „nem lehet béke bármi áron” – vagyis elutasítja a tűzszünetet és a háború lezárását célzó diplomáciai törekvéseket.

Az Ellenpont arra is emlékeztet, hogy a Vitsche nemcsak Ukrajna mellett, hanem a magyar kormány ellen is rendszeresen fellépett. 2022 októberében a Momentum és Daniel Freund zöldpárti EP-képviselő társaságában tüntetett a berlini magyar nagykövetség előtt, az Orbán-kormányt bírálva. Posztjaikban rendszeresen a magyar kormányt támadják, miközben Magyar Pétert és a „kormányváltás esélyét növelő” ellenzéki erőket nyíltan támogatják.

A Vitsche mellett Zelenszkijék programalkotásában egy másik nemzetközi szervezet, a szintén ukrán központú International Renaissance Foundation (IRF) is fontos szerepet játszik – és ők is kapcsolódnak a Tisza Párthoz.

A Nemzetközi Újjászületés Alapítványt (International Renaissance Foundation) Soros György 1990-ben hozta létre Kijevben, a Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) ukrán ágaként, és ott volt a 2004-es narancsos forradalom, a 2014-es Majdan-tüntetések, sőt az állami energetikai óriás, a Naftogaz átalakítása mögött is.

A szervezet ma közvetlenül kapcsolódik a Zelenszkij-adminisztrációhoz. Az IRF legnagyobb kedvezményezettjei között találjuk a Transatlantic Dialogue Centert (TDC), amely Zelenszkij pártja, A Nép Szolgája Párt fő anyagi támogatója volt.

Az ukrán Soros-alapítvány elnöke, Olekszandr Szuskó 2018 óta vezeti az intézményt. Szuskó nyíltan politikai szereplőként viselkedik: közösségi oldalain Orbán Viktort és a magyar kormányt támadó bejegyzéseket oszt meg, miközben Zelenszkij „Orbán megszégyenítéséről” szóló kijelentéseit is terjeszti.

 

A lap kiemeli, az ukrán Soros-alapítvány támogatásában működő Euromaidan Press jelentős szerepet játszott Zelenszkij felépítésében 2019-ben, és az utóbbi időben több cikkében Magyar Pétert „Orbán Viktor legesélyesebb kihívójaként” mutatta be, különösen a 2024-es kijevi látogatása után. 2025 tavaszán pedig már a Tisza Párt népszavazási kampányát is Ukajna uniós csatlakozásának mérföldkövének beállítva reklámozta. Ezt követően a hozzájuk kötődő médiumok tudatosan építették a Tisza Párt imázsát, mint a „régióban megbízható nyugati szövetségest”.

A Tisza tehát egy teljes ukrajnai hálózat támogatását élvezi – teszi hozzá az Ellenpont. Ezt pedig a szó szoros értelmében kell érteni, ugyanis valóban mindenre kiterjedő támogatást kaptak Ukrajnából Magyar Péterék. Mint kiderült ugyanis, a párt működtetését szolgáló Tisza Világ applikációt is Ukrajnában fejlesztették.

 

Ukrán céggel gyűjti a magyar választók adatait a Tisza

Hatalmas médiavisszhangot és felháborodást keltett a Tisza Párt Tisza Világ nevű applikációja miatt kirobbant adatszivárgási botrány, amelynek során első körben közel 20 ezer, majd később 200 ezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra – emlékeztet a lap. Az internetre kikerült adatbázisból kiderült az applikáció egyik adminisztrátorának neve is, aki nem más, mint a PettersonApps egyik munkatársa, Tokar Miroslav, ungvári webfejlesztő.

A PettersonApps azért is különösen érdekes választás az Ellenpont szerint, mert a cég vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh, nemcsak ismert Zelenszkij-támogató, hanem mert „civil” aktivistaként egy az ukrán hadsereg dróntechnológiáit fejlesztő szervezeténél tevékenykedik. Vagyis a magyar választópolgárok érzékeny adatai egy olyan külföldi vállalat kezébe kerülhettek, amely közvetlen kapcsolatban áll az ukrán hadsereggel. Így valós lehetőség, hogy az ukránok politikai vagy stratégiai célokra is felhasználják azokat – például választási befolyásolásra, célzott kampányokra vagy akár dezinformációs akciókra.

Annál is inkább fennáll ennek a veszélye, ugyanis kiderült, hogy az adatok egy olyan szervezet kezébe kerültek, amelyek szélsőséges ukrán soviniszta katonai egységekkel, és az ukrán hírszerzés legfelsőbb szintjeivel állnak kapcsolatban.


Az applikációt fejlesztő PettersonApps igazgatója, Oleg Osztroverh tagja a Defence Robotics UA nevű jótékonysági alapítvány felügyelőbizottságának. Saját bemutatkozása szerint a Defense Robotics UA egy non-profit szervezet, amely felgyorsítja a robotizált rendszerek integrálását az Ukrán Fegyveres Erőkbe. Utóbb az is kiderült, hogy számos módon, pénzzel és technológiával is támogatják az ukrán hadsereget.

Az említett alapítvány érdekessége, hogy saját bevallása szerint szoros partnerséget ápol a Da Vinci Farkasai zászlóalj robotizált rendszerekkel foglalkozó egységével, amely a beszámolók szerint az egyik legvéresszájúbb nacionalista csoportosulás az ukrán fegyveres erők kötelékében. Az alapító, Kocjubailo halála után 2024. február 6-án Szerhij Filimonovot, becenevén Filját nevezték ki a zászlóalj új parancsnokává, aki a közismerten náci hagyományokat ápoló egységen belül is keményvonalas figurának nevezhető.

Szerhij Filimonov, a Tisza applikációját fejlesztő cég egyik partnere

Mindez azonban nem akadályozta meg Filimonovot abban, hogy jó kapcsolatokat építsen ki az ukrán vezérkarral. Ahogy azt egy felvétel is bizonyítja, a Da Vinci Farkasainak vezetője kifejezetten jó viszonyt ápol az ukrán titkosszolgálat, az SZBU korábbi vezetőjével, és mai napig befolyásos tisztjével, Vaszil Maljukkal.

Az Ellenpont világossá teszi, 

a Tisza Párt adatgyűjtő applikációja mögött egy olyan fejlesztői gárda áll, amelynek a kapcsolatrendszere egészen az ukrán polgári hírszerzésig ér. És nem ez az egyetlen kapcsolódása Magyar Péternek az ukrán szolgálatokkal.

 

Ukrán kémek a Tisza Párt környékén

Ilyen előzmények után a lap szerint már nem meglepő az sem, hogy az ukrán kormányerők közvetlenül is beszálltak Magyar Péter kampányába. A Tisza elnöke 2024 júliusában Kijevbe látogatott, útja során Volodimir Zelenszkij párttársával, Tseber Roland Ivanoviccsal is találkozott, akit később a testvérének is nevezett. Mellette kísérője volt egy másik gyanús hátterű figura is, a hadkötelezettség ellenére az országban szabadon, a besorozás veszélye nélkül mozgó Skirják Krisztián. A férfi a hivatalos kijevi háborús propaganda egyik legaktívabb szószólója és egy látszólag magyar, valójában kijevi célokat szolgáló Facebook-csoportnak, az Ukrajnai magyaroknak az arca. Magyart tehát a teljes ukrán ügynökkör behálózta.

Kettejük közül a fontosabb munkát Tseber végzi, akit már tavaly ősszel kiutasították hazánkból, és ma már beutazási és tartózkodási tilalom alatt áll kémkedés miatt. A sajtóban megjelent hírek szerint Tseber az ukrán titkosszolgálatok érdekeit kiszolgálva, a hálózatok szokásos profi módszereivel kommunikál a Facebookon, ukrán nyelven is sorozatos propagandát fejt ki a Zelenszkij-féle politika érdekében, egyúttal a Tisza Párt kommunikációját is támogatja.

 

Tolonganak az ukrán ügynökök Magyar Péter körül

Tseber Roland Ivanovics és a hozzá kapcsolódó magyar politikai kör mellett egy másik ukrán kémként azonosított férfi is felbukkant a Tisza Párt környékén, méghozzá Holló István.

Hollóval kapcsolatban a hatóságok megállapították, hogy a magyar energetikai infrastruktúrával kapcsolatban folytatott hírszerzői tevékenységet, amely különösen érdekes annak fényében, hogy Ukrajna később éppen a Barátság kőolajvezeték elzárását használja fel zsarolási alapként.

Az Ellenpont nyomozásából pedig az is kiderült, hogy Holló István nemcsak az SZBU-val köthető össze, hanem az amerikai baloldallal is.

Egyik kapcsolata Penny Pritzker milliárdos , aki Joe Biden által kinevezett ukrajnai újjáépítési biztos volt. Beágyazottságát a demokrata párti érdekkörökbe mi sem bizonyítja jobban, minthogy az Obama Foundation felügyelőbizottsági tagja is.

Másik kapcsolata, Geoffrey Pyatt még ennél is érdekesebb múlttal rendelkezik: az Obama-kormány alatt energetikai miniszterhelyettesként szolgálta az amerikai baloldalt, majd ukrajnai nagykövet volt 2016-ig, és a Biden klán ukrajnai beavatkozásának idején képviselte az amerikai érdekeket. Egész konkrétan Pyatt volt az, aki nyomást helyezett az ukrán kormányra Viktor Sokin főügyészt leváltását követelve, miután az nyomozást indított Joe Biden fia, Hunter Biden ellen. 

Pyatt és Porosenko elnök egyeztet

 

Ruszin-Szendi Romulusz ukrán kapcsolatai

A lap emlékeztet arra is, hogy Magyar Péter mellett jól látható, hogy más tiszások is kapcsolatot ápolnak az ukrán vezetéssel. Nem véletlenül kerülhetett a Tisza Pártba Ruszin-Szendi Romulusz sem, aki dicsekszik is kiváló ukrán kapcsolataival.

Zaluzsnij és Ruszin-Szendi jól kijöttek egymással

A Honvédelmi Minisztérium belső vizsgálata kimutatta, hogy Ruszin-Szendi már vezérkari főnökként – a kormánytól kapott utasítással szembe menve – részrehajlóan Ukrajna-barát álláspontot képviselt a NATO-üléseken.

Bár korábban Ukrajna mellett szólalt fel, mostanában azt bizonygatja, hogy a háború nem is létezik, a magyar kormány pedig csak riogatásra használja békepárti kampányát. A Tisza háborús tanácsadója egyértelmű, hogy azért akarja letagadni az ukrán fenyegetést, mert ezzel akarja eltitkolni, hogy pártja mindenben Kijev követeléseit és Brüsszel utasításait követi.

Ilyen ukrán kapcsolati hálóval a háta mögött az Ellenpont szerint nem meglepő, hogy Magyar Péter egyáltalán nem ítélte el a Barátság kőolajvezeték elzárását, és az ukránok zsarolását, most is csak egy ócska színjátékot játszik. A Tisza Párt teljes mértékben a kijevi vezetés lekötelezettje, és teljesen nyilvánvaló módon nem áll szándékában kiállni a magyar energiabiztonságot garantáló szállítási útvonalak helyreállítása mellett kiállni. Épp ellenkezőleg, egyértelmű, hogy Zelenszkij elnök éppen a Tisza Párt választási esélyeinek növelése érdekében zsarolja Magyarországot a Barátság kőolajvezetékkel.

Borítókép: Magyar Péter és Tseber Roland (Forrás: Instagram)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

