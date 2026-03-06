Több bizonyíték is alátámasztja, Zelenszkij támogatja Magyar Péter kampányát

Magyar Pétert a szó minden értelmében a magyar Zelenszkijnek tekintik Ukrajnában és az ukránpárti nemzetközi nyilvánosságban is. Dmitro Tuzsanszkij ukrán politológus már 2024-ben kifejtette, hogy Magyar Péter ugyanolyan, mint az ukrán elnök. Egész konkrétan úgy fogalmazott, hogy a Tisza elnöke „fekete hattyú”, mint Zelenszkij volt abban az évben, amikor megnyerte a választást – írja cikkében az Ellenpont.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Henry Nicholls)

Tuzsanszkij szavai azóta egészen új értelmet nyertek, hiszen teljesen világossá vált, hogy Magyar Péter nemcsak a megjelenésében hasonlít Zelenszkij elnökre, de valójában ugyanazzal a politikai háttérrel és azonos célokkal került a politikába, mint az ukrán elnök.

Az ukránok mindent alárendeltek Magyar Péter győzelmének – a Tisza pedig Ukrajnának

A lap emlékeztet, január végén Ukrajna egyértelmű támadást indított Magyarország ellen. Ennek első eleme volt a Barátság kőolajvezeték leállítása is, és az, hogy annak ellenére nem indítják újra, hogy erre minden feltétel adott. Ukrajna ezzel a magyar energetikai infrastruktúrát akarja ellehetetleníteni, és minden jel arra utal, hogy a közeljövőben ennél is súlyosabb támadásokra készülnek.

Ennek a következménye, hogy Zelenszkij tegnap halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt.

Ezután a kétarcú Magyar Péter – látva a hatalmas felháborodást Zelenszkij fenyegetőzése miatt – átlátszó színjátékba kezdett, de Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-videójában pillanatok alatt megsemmisítette az ukránok által „magyar Zelenszkijnek” nevezett Magyar Pétert. Az ukránok mindent Magyar Péter érdekében tesznek – emlékeztetett Kocsis Máté.

Ahogy azt az Ellenpont bemutatta, Zelenszkij már 2023 óta tervezheti a Barátság kőolajvezeték elleni támadást, hiszen a Pentagon-iratok szerint már ekkor felvetette a vezeték felrobbantásának ötletét, hogy ezzel álljon bosszút Magyarországon.

„Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajnának egyszerűen fel kellene robbantania a csővezetéket, mert ezzel tönkre tudná tenni Orbán Viktor magyar miniszterelnök iparát, ami erősen az orosz kőolajra épül” – idézte a The Washington Post.