Akár egymillió forintos otthontámogatást kaphatnak évente a pedagógusok + videó

Jövőre új otthontámogatás indul az állami és egyházi fenntartású köznevelési intézmények dolgozói számára: pedagógusok, NOKS-munkatársak és egyéb alkalmazottak évente akár egymillió forintot is igényelhetnek lakáscéljaikra.

2025. 12. 22. 19:40
Az állami és egyházi köznevelési intézmények munkatársai 2026-tól új lakhatási támogatásban részesülhetnek. Az évi akár egymillió forintos összeg lakáshitel törlesztésére vagy önerőként is felhasználható – derült ki Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkárának közösségi oldalán közzétett posztjából.

Kakasd, 2025. december 11. Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkára beszédet mond a tavaly elhunyt nemzetpolitikáért felelős államtitkár és országgyűlési képviselő, Potápi Árpád János tiszteletére alapított díj első átadóünnepségén a Tolna vármegyei Kakasdon 2025. december 11-én. MTI/Kiss Dániel
Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkára (Fotó: Kiss Dániel / MTI Fotószerkesztőség)

Január 1-jétől új, jelentős anyagi támogatás válik elérhetővé az állami és egyházi fenntartású köznevelési intézményekben dolgozók számára. 

Az úgynevezett otthontámogatás keretében pedagógusok, nevelést-oktatást segítő dolgozók (NOKS), valamint az intézmények egyéb munkatársai évente akár egymillió forintot is igényelhetnek lakáshitelük törlesztésére vagy ingatlanvásárláshoz szükséges önerőként.

A támogatás célja, hogy segítse a közfeladatokat ellátó dolgozók lakhatását, és csökkentse a hiteltörlesztéssel járó anyagi terheket. Az igénylésről Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára az Arénának adott interjúban elmondta: a jogosultaknak először a munkáltatójuk felé kell jelezniük igényüket, amelyet az intézmény továbbít a Kincstárnak.

Az igényléshez szükséges részletes feltételek és adatok a Magyar Közlöny 139. számában jelentek meg. A határidők eltérnek attól függően, hogy mikor kötötték a lakáshitel- vagy az ingatlanvásárlási szerződést. 

A 2026. január 1-je előtt felvett hitelek esetében az igénylést legkésőbb 2026. január 20-ig kell benyújtani. A 2026. január 1-je után kötött szerződések esetében az igénylés folyamatos, jogvesztő határidő nélkül, de legkésőbb 2026. november 1-ig.

A támogatás részletei és a pontos igénylési feltételek a Magyar Közlönyben érhetők el.

