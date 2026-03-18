Az olajos alvilágtól a háborús maffiáig – Pár éve, még bíróként Portik kivégzőemberét engedte ki a börtönből az aranykonvojos ukránokat védő tiszás ügyvéd

Megdöbbentő részletekre hívták fel a figyelmet az ukrán aranykonvoj ügyében a Zebra digitális polgári kör Facebook-oldalán. A Zebra azzal a céllal alakult meg, hogy leleplezze a balliberális álhíreket, most azonban másról rántotta le a leplet: Laczó Adrienn kapitális szakmai hibájáról. S hogy kicsoda Laczó Adrienn? Mindjárt bemutatjuk.

A sajtóhíradások Laczót a közelmúltig leginkább a bírói munkája miatt említették meg és tárgyalótermi megszólalásokat idéztek tőle. Azóta azonban a jogász a politika terepére lépett. Beszédet mondott például Hadházy Ákos áprilisi, „technofasizmus” elleni tüntetésén, a múlt év elején pedig tiszásoknak tartott előadást tartott a Discord nevű közösségi médiafelületen. De az is kiderült, hogy Tarr Zoltánnal, a Tisza Párt alelnökével „igazságügyi helyreállítási terven” dolgoznak. Laczó egyébként keményvonalas tiszás lett, amiről saját maga vallott egy bejegyzésben. A napokban pedig az ukrán aranykonvoj ügyében nyilatkozott, az az ügyvédi iroda képviseli ugyanis az ukránokat, ahol Laczó is dolgozik.

Érdekes módon Laczó Adriennt legtöbbször úgy mutatták be az utóbbi időben, mint a Fővárosi Törvényszék lemondott, kiugrott bíróját.

A Zebra DPK mostani bejegyzéséből pedig arra is lehet következtetni, Laczó miért „ugrott ki”. A jogász ugyanis még bíróként súlyos szakmai hibát követett el egy nagyszabású eljárásban, a Prisztás-ügyben: minden alap nélkül kiengedett egy korábban elítélt bérgyilkost. Ráadásul nem is akárkinek, hanem a ’90-es évek rettegett bűnözőjének, Portik Tamásnak a kivégzőembere, H. István került ki Laczó döntése nyomán a rácsok mögül.

Fejbe lőtték Prisztás Józsefet

Mielőtt a mára tiszássá lett ügyvéd ítéletére kitérünk, érdemes részleteiben is felidéznünk az ügyet magát. A budapesti éjszakai élet egyik legismertebb alakját, Prisztás József vállalkozót 1996. november elsején gyilkolták meg fényes nappal a fővárosi, III. kerületi Ladik utcában.

A férfi egy ingatlanügyet intézett, ám amikor beszállt volna az autójába, egy kerékpárral közlekedő bérgyilkos a közelébe ért és fejbe lőtte.

Az ügy aktáit 2012 elején porolták le, majd egy évvel később az alvilág rettegett figuráját, Portik Tamást és két társát vádolták meg. Portikot felbujtás, H. Istvánt emberölés, F. Ferencet pedig bűnsegédlet miatt ültették a vádlottak padjára.