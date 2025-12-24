szentendrei rendőrkapitányságkörözött személybudapestentelefontanúcserni rékakeresiklányrendőriskolaeltűnt

Nem ért haza az iskolából Réka

A szentendrei rendőrök arra kérik a lakosságot, hogy aki felismeri a képeken látható fiatal lányt vagy információval rendelkezik arról, hol van Cserni Réka, haladéktalanul jelentkezzen. A 18 éves lány immár tizenegy napja eltűnt.

2025. 12. 24. 15:14
Eltűnt Cserni Réka 2025. december 13-án Budapesten Forrás: Police.hu
Eltűnt egy 18 éves lány Budapesten. Cserni Réka után kutatnak a szentendrei rendőrkapitányság munkatársai. A fiatal december 13-án délután még egy budapesti iskolában volt, onnan elindult, de aztán nyoma veszett. Azóta nem adott életjelet magáról. Nem tért haza és telefonon sem lehet elérni. A családja mindennél jobban bízik benne, hogy hamarosan épségben előkerül – írja az Origo.

Eltűnt Cserni Réka 2025. december 13-án
Eltűnt Cserni Réka 2025. december 13-án
Fotó: Police.hu

A rendőrök közzétették a fotóit és a személyleírását. Ezek alapján a lány

170 centi magas, sportos testalkatú, kék szemű, hosszú barna hajú. Tetoválása és anyajegye nincsen. Alkalmi jelleggel szemüveget visel. 

Nem tudni, milyen ruhában volt, amikor eltűnt. A szentendrei rendőrök azt kérik, aki tud valamit azzal kapcsolatban, hol lehet a lány, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1/236-2883 telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a 06-80/555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó számon! 

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Eltűnt egy rokona? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

